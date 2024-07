Španielsky premiér na summite odmietol dvojaké štandardy v otázke Gazy

Washington 11. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu vyzval Západ, aby odmietol dvojaké štandardy v súvislosti s konfliktom v Pásme Gazy. Zároveň sa pripojil k lídrom NATO, ktorí podporujú Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Španielsko pod vedením Sáncheza rozhnevalo izraelskú vládu tým, že uznalo palestínsky štát a kritizovalo vedenie vojny Izraela proti militantnému hnutiu Hamas.



"Ak našim ľuďom hovoríme, že podporujeme Ukrajinu, pretože bránime medzinárodné právo, je to to isté, čo musíme urobiť voči Gaze," povedal Sánchez na summite vo Washingtone pri príležitosti 75. výročia založenia NATO.



Podľa španielskeho premiéra by mal existovať konzistentný politický postoj, v ktorom nebude dvojaký meter. Svet podľa jeho slov musí vyvinúť tlak na zastavenie humanitárnej krízy, ktorá postihuje Palestínčanov. Sánchez vyzval na usporiadanie mierovej konferencie s cieľom presadiť vytvorenie palestínskeho štátu, píše AFP.



"Musíme vytvoriť podmienky na okamžité a naliehavé prímerie," povedal a varoval, že existuje reálne riziko eskalácie konfliktu do Libanonu.



Sánchez taktiež povedal, že podporuje demokraciu, slobodu a právo na existenciu krajiny, akou je Ukrajina.



Lídri členských krajín NATO vydali vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Ukrajina je na nezvratnej ceste k členstvu v Aliancii, pripomína AFP.