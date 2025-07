Španielsky premiér sa napriek škandálom odstúpiť nehodlá

Madrid 9. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez odmietol odstúpiť z funkcie. Uviedol to napriek korupčným škandálom vlády vo svojom stredajšom vystúpení pred parlamentom. V spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) tiež oznámil nový plán na boj proti korupcii. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a EFE.



Vládnuca Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Sáncheza v uplynulom období čelí viacerým korupčným škandálom. Koncom júna polícia zadržala bývalého popredného člena PSOE Santosa Cerdána pre obvinenia z korupcie a súd ho vzal do väzby.



Jeho prípad súvisí s korupčným správaním pri verejných zákazkách a zmluvách na nákup zdravotníckych zariadení počas krízy vyvolanej pandémiou choroby COVID-19. Do kauzy je údajne zapletený aj bývalý minister dopravy José Luis Ábalos.



Sánchez pred poslancami priznal, že zvažoval odstúpenie, čo by podľa neho bolo „najjednoduchšie“ riešenie súčasnej situácie. Po dlhšej úvahe sa však rozhodol „nehádzať uterák do ringu“ a pokračovať ďalej.



Priznal, že je sklamaný z viacerých ľudí v PSOE a aj sám zo seba, keďže im podľa vlastných slov príliš dôveroval. Napriek tomu deklaroval, že je „čistý“ politik, ktorý vedie „príkladnú“ stranu.



Premiér v tejto súvislosti oznámil štátny plán boja proti korupcii, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s OECD. Má 15 bodov a počíta napríklad s vytvorením nezávislej agentúry pre verejnú integritu. Cieľom je podľa Sáncheza postaviť Španielsko do čela boja proti korupcii.



Okrem zmieneného vyšetrovania politikov PSOE je stíhaných niekoľkých ďalších osôb blízkych premiérovi. Sú medzi nimi aj jeho manželka Begoňa Gómezová či jeho brat David Sánchez pre podozrenia z obchodovania s politickým vplyvom. Španielsky premiér tieto vyšetrovania kritizuje a označuje ich za súčasť „ohováračskej kampane“, ktorú vedie pravica s cieľom podkopať jeho vládu.