Španielsky premiér označil izraelskú ofenzívu v Libanone za inváziu

Madrid 9. októbra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu označil izraelskú vojenskú ofenzívu v Libanone za inváziu a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Je jasné, že došlo k invázii tretej krajiny do suverénneho štátu, akým je Libanon, a preto medzinárodné spoločenstvo nemôže zostať ľahostajné," povedal Sánchez v parlamente.



"Odsúdili sme (túto situáciu) na Ukrajine, odsudzujeme ju aj v Gaze a teraz odsudzujeme aj inváziu do Libanonu," dodal španielsky premiér.



Izraelská armáda koncom septembra spustila pozemnú ofenzívu na juhu Libanonu proti cieľom hnutia Hizballáh, ktorú sprevádzajú intenzívne letecké útoky na ciele hnutia v Bejrúte a ďalších častiach krajiny. Na juhu Libanonu pôsobí v rámci mierovej misie OSN (UNIFIL) aj viac ako 670 španielskych vojakov.



Izrael tvrdí, že cieľom ofenzívy v Libanone je vytlačiť militantov Hizballáhu z pohraničných oblastí a zastaviť raketové útoky na sever Izraela, aby sa do svojich domovov mohlo vrátiť približne 60.000 vysídlených ľudí.



Sánchez patrí spomedzi lídrov krajín EÚ medzi najväčších kritikov reakcie Izraela na teroristický útok hnutia Hamas zo 7. októbra, ktorý viedol k vojne v Pásme Gazy.



Španielsky premiér vyjadril vážne pochybnosti o tom, či Izrael dodržiava v Pásme Gazy humanitárne medzinárodné právo. Jeho vláda v máji uznala palestínsky štát.



Sánchez uviedol, že nie je spokojný s "nedostatočnou zhodou v rámci Európskej únie" o situácii na Blízkom východe. "Je mi to ľúto, pretože som presvedčený, že v týchto otázkach by sme mali byť... konzistentní s obranou medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva," povedal.