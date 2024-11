Španielsky premiér oznámil balík pomoci po záplavách za 2,3 miliardy

Madrid 27. novembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu oznámil nový balík pomoci za takmer 2,3 miliardy eur pre regióny, ktoré minulý mesiac zasiahli ničivé povodne. Zároveň obhajoval postup vlády pri zvládaní katastrofy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Počas záplav zahynulo najmenej 229 ľudí, sú podmyté cesty a železnice, zaplavené polia a zničené domy či podniky. Najhoršie je na tom región východošpanielsky región Valencia.



Sánchez oznámil nový balík 60 opatrení a finančnej pomoci pre zasiahnutých obyvateľov, jej celková hodnota dosiahla 16,6 miliardy eur. Systém moci v krajine je decentralizovaný a za riadenie katastrof sú zodpovedné regióny, čo vyvolalo spory medzi vládou krajiny a regionálnou vládou Valencie. Spoločnosť a postihnutí ľudia sú na svojich lídrov nahnevaní pre spôsob, akým krízu riešili a nezvládali.



"Ak chcete nájsť vinníkov, hľadajte ich, urobte to, no nezavádzajte ľudí a neukazujte prstom na verejnú správu, ktorá si plnila svoje povinnosti," povedal Sánchez v parlamente. "Otázkou je, či si španielska vláda splnila svoje povinnosti. Odpoveď znie, že áno. Robila to od začiatku, robí to aj naďalej a bude to robiť tak dlho, ako to bude potrebné," zdôraznil premiér.



Španielska vláda vyčíta regionálnej vláde Valencie pomalý postup pri reakcii na povodne, neskoré informovanie obyvateľov oblasti a varovanie pred hrozbou. Šéf regionálnej vlády Carlos Mazón sa vyhovára, že dostal "nedostatočné nepresné a oneskorené" informácie od štátnej meteorologickej agentúry a ústrednej vládnej agentúry zodpovednej za monitorovanie povodňového rizika.



Mazón však bol v deň katastrofy na trojhodinovom obede s novinárkou, zatiaľ čo vláda posielala varovania obyvateľom na mobilné telefóny a voda sa už valila cez niektoré mestá, pripomína AFP.



Premiér v stredu vyhlásil, že je "absolútne otvorený" zriadeniu vyšetrovacej komisie, ktorá preverí odpoveď štátu na povodne. Zdôraznil však, že momentálne na to nie je "vhodná chvíľa".