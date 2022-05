Španielsky premiér: Podporu NATO určenú Ukrajine nemožno zlomiť

Madrid 30. mája (TASR) - Podporu, ktorú Severoatlantická aliancia poskytuje Ukrajine, nie je možné zlomiť a ruský prezident Vladimir Putin nedosiahne ciele, ktoré si vytýčil, keď jeho vojská 24. februára napadli Ukrajinu. Vyhlásil to v pondelok španielsky premiér Pedro Sánchez. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



"Podporovanie Ukrajiny s odhodlaním je jediný spôsob, ako zaistiť, že si Európa a svet vybudujú nejakú budúcnosť," uviedol Sánchez na podujatí, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 40. výročia vstupu Španielska do NATO.



"Dnes našu bezpečnosť ohrozuje Putinov režim, a preto je naša podpora smerovaná Ukrajine absolútna. Putinovi sa zjavne nepodarilo dosiahnuť svoje ciele, pretože sme my ako spojenci ukázali, že našu podporu nemožno zlomiť," vyhlásil Sánchez.



Očakáva sa, že vojna na Ukrajine a žiadosti Fínska a Švédska o vstup do Aliancie budú dominovať nadchádzajúcemu summitu NATO, ktorý sa 28. – 30. júna uskutoční v španielskom Madride.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na pondelkovom podujatí venovanému výročiu vstupu Španielska do NATO označil tento nadchádzajúci summit za "historický", ktorý však bude poznačený "studeným závanom konfliktu".



"Na summite v Madride zmapujeme cestu vpred pre ďalšie desaťročie, nastavíme naše odstrašujúce prostriedky a obranu pre nebezpečnejší svet. Pripoja sa k nám Fínsko a Švédsko, ktoré podali historické žiadosti o vstup do našej Aliancie. Summit v Madride je dôležitou príležitosťou na opätovné potvrdenie hodnôt NATO," uviedol Stoltenberg.



Šéf NATO okrem toho v pondelok v Madride uviedol, že Aliancia je "pripravená brániť každý centimeter územia spojencov pred akoukoľvek hrozbou prichádzajúcou z ktoréhokoľvek smeru". NATO tiež bude ďalej poskytovať pomoc Ukrajine, aby tak podporilo jej "právo na sebaobranu zakotvené v charte OSN".