Španielsky premiér prijal separatistického šéfa vlády Katalánska

Madrid 30. júna (TASR) - Len týždeň po spornom udelení milosti deviatim väzneným katalánskym separatistickým lídrom sa španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok prvýkrát stretol so šéfom regionálnej katalánskej vlády Perem Aragonesom. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Stretnutie so separatistom Aragonesom v utorok večer v Madride sa pokladá za prvý krok smerujúci k rokovaniam o vyriešení konfliktu s Katalánskom.



Podľa správ médií trvalo stretnutie približne dve a pol hodiny.



Aragones po schôdzke novinárom povedal, že pre vyriešenie konfliktu je potrebné uznať právo Katalánska na sebaurčenie.



Šéf katalánskej vlády okrem iného požaduje, aby centrálna vláda v Madride súhlasila s usporiadaním referenda o nezávislosti regiónu od zvyšku Španielska, čo je požiadavka, ktorú Sánchez zatiaľ vždy odmietal.



"Je to politický konflikt, ktorý sa musí vyriešiť dialógom, rokovaniami a vôľou dosiahnuť dohodu. A túto dohodu musia potvrdiť občania Katalánska v hlasovaní," vyhlásil Aragones.



Podľa jeho slov sa so Sánchezom dohodli na pravidelných stretnutiach za rokovacím stolom, a to od polovice septembra.



Deväť vládou omilostených separatistických lídrov minulý týždeň oznámilo, že budú pokračovať v boji za nezávislosť ekonomicky silného katalánskeho regiónu na severovýchode Španielska a žiadať "slobodu pre Katalánsko".



V stredu pred väznicou Lledoners neďaleko Barcelony ich vítal samotný Aragones a nadšene pozdravovali stovky podporovateľov.



Ústavný súd deviatim lídrom ešte v roku 2019 udelil väzenské tresty za prípravu nezákonného referenda o nezávislosti Katalánska od zvyšku Španielska v roku 2017.



Ľavicová menšinová vláda v Madride ich omilostila napriek kritike konzervatívnej opozície. Tento krok bol potrebný na "obnovenie harmónie a spolužitia," vysvetlil Sánchez.