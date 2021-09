Španielsky premiér: Puigdemont musí byť postavený pred súd

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Barcelona 24. septembra (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorého zadržali vo štvrtok v Taliansku, musí byť postavený pred súd. Uviedol to v piatok španielsky premiér Pedro Sánchez." povedal Sánchez podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii.Puigdemonta zadržali vo štvrtok v meste Alghero na Sardínii. Puigdemontov právny zástupca Gonzalo Boye na Twitteri napísal, že jeho klienta "" základe zatykača vydaného v októbri 2019. Puigdemont by sa mal postaviť pred taliansky súd, ktorý rozhodne, či ho prepustí na slobodu alebo vydá do Španielska.Podľa Sáncheza jeho vláda rešpektuje všetky súdne konania začaté v Španielsku, v Európe, alebo v tomto prípade v Taliansku, a bude rešpektovať všetky rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť v prípade katalánskeho expremiéra prijaté.Predseda katalánskej regionálnej vlády Pere Aragonés v piatok podľa AFP kritizoval Puigdemontovo zadržanie a vyzval na jeho okamžité prepustenie. Dodal, že odcestuje do Talianska, aby mohol "" katalánskeho expremiéra.Na Puigdemonta a dvoch ďalších europoslancov žijúcich v exile je v Španielsku vydaný zatykač pre podnecovanie k vzbure. Tohto skutku sa mali dopustiť v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska, keď zorganizovali referendum, ktoré však bolo podľa Madridu protiústavné.Európsky parlament Puigdemonta a dvoch ďalších europoslancov podporujúcich nezávislosť Katalánska - Antoniho Comína a Claru Ponsatíovú - v marci zbavil imunity, ktorou disponovali od roku 2019. Toto rozhodnutie následne potvrdil koncom júla i Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu.Koncom júna vláda v Madride udelila milosť deviatim katalánskym separatistickým lídrom, ktorí boli medzi 12 osobami odsúdenými za účasť na organizácii nezákonného referenda a následného vyhlásenia nezávislosti.