Sanchéz sa v Madride stretol s venezuelským opozičným lídrom

Madrid 12. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sanchéz sa vo štvrtok stretol s venezuelským opozičným lídrom a prezidentským kandidátom Edmundom Gonzálezom Urrutiom. Do Španielska pricestoval v nedeľu a požiadal o azyl pre obavy z prenasledovania venezuelského režimu prezidenta Nicolása Madura. TASR informuje podľa agentúr Reuters a EFE.



"Srdečne vítam Edmunda Gonzáleza v našej krajine, jeho prijatie zdôrazňuje humanitárny záväzok a solidaritu Španielska s Venezuelčanmi," uviedol Sanchéz na sociálnej sieti X.



"Hovorili sme o vážnej situácii vo Venezuele a o potrebe spolupracovať na prechode k demokracii," napísal opozičný líder o stretnutí s premiérom Sanchézom.



Gonzáleza Urrutiu do Španielska dopravilo v nedeľu lietadlo španielskych vzdušných síl. Na verejnosti sa objavil po prvýkrát od prezidentských volieb vo Venezuele koncom júla. Oficiálne v nich zvíťazil súčasný autoritatívny prezident Maduro. Opozícia však tvrdí, že voľby boli zmanipulované a skutočným víťazom je González Urrutia.



Stretnutie Sanchéza s Urrutiom a jeho dcérou v premiérskom paláci Moncloa sa uskutočnilo deň po tom, čo dolná komora španielskeho parlamentu v uznesení vyzvala vládu, aby za víťaza prezidentských volieb vo Venezuele uznala Gonzáleza Urrutiu.



Agentúra EFE pripomína, že Sanchézova ľavicová vláda to zatiaľ neplánuje uznať. Odvoláva sa na spoločný postoj partnerov z EÚ, ktorí požadujú zverejnenie volebných zápisníc z jednotlivých venezuelských volebných okrskov. Volebná komisia, naklonená prezidentovi Madurovi to doteraz neurobila.



Venezuelský parlament v reakcii na uznesenie španielskeho parlamentu požiadal Madurovu vládu, aby prerušila diplomatické vzťahy s Madridom.