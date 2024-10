Španielsky premiér Sánchez odmieta obvinenia proti svojej manželke

Madrid 29. októbra (TASR) - Sudca, ktorý vyšetruje obvinenia z korupcie voči Begoňi Gómezovej, manželke španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, rozšíril svoje vyšetrovanie o nové potenciálne trestné činy a rozhodol sa ju znovu predvolať 18. novembra. S odvolaním sa na príslušný súd o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Novými podozreniami sa rozširuje predmet vyšetrovania voči Gómezovej pre údajnú korupciu a ovplyvňovanie, čím sa zvyšuje aj tlak na Sánchezovu menšinovú vládu.



Sudca Juan Carlos Peinado v rámci novej kauzy prijal podanie ultrakatolíckeho združenia s krajne pravicovými väzbami HazteOir (Dajte sa počuť).



HazteOir viní Gómezovú z nezákonného privlastnenia si softvéru vytvoreného pre univerzitu Complutense v Madride, na ktorej Gómezová pracovala, a za "nezákonné vykonávanie" povolania, uvádza sa v tlačovej správe Najvyššieho súdu v Madride.



Združenie HazteOir tvrdí, že Gómezová vo svojom mene zaregistrovala softvér financovaný súkromnými spoločnosťami a určený na magisterské štúdium, s ktorého študentmi pracovala. Univerzita ukončila účinkovanie Gómezovej na začiatku akademického roka 2024/25.



AFP pripomenula, že manželka Pedra Sáncheza je od apríla vyšetrovaná pre korupciu a ovplyvňovanie. Vyšetrovanie sa začalo po sťažnostiach združení HazteOir a Manos limpias (Čisté ruky), ktoré majú údajne blízko ku krajnej pravici.



Sudca Juan Carlos Peinado, ktorý má na starosti toto vyšetrovanie, predvolal Gómezovú už 19. júla. Gómezová následne uplatnila svoje právo nevypovedať a prostredníctvom svojho právnika tvrdila, že postup súdu nemá žiadne opodstatnenie.



Gómezová, ktorá niekoľko rokov viedla magisterské štúdium manažmentu na univerzite Complutense v Madride, je podozrivá z toho, že v rámci svojich profesionálnych vzťahov využívala funkcie svojho manžela, a to najmä v kontakte s podnikateľom Juanom Carlosom Barrabésom.



Sudca Peinado sa rozhodol pokračovať vo vyšetrovaní, ktoré už mesiace škandalizuje súčasnú vládu, aj napriek dvom správam Civilnej gardy, ktoré dospeli k záveru, že v prípade Gómezovej k žiadnym priestupkom nedošlo.



Pedro Sánchez v utorok na margo nových podozrení proti svojej manželke uviedol, že v nich "nie je nič". Na tlačovej konferencii v Bombaji na záver svojej oficiálnej návštevy Indie Sánchez poukázal i na to, že všetky podania na jeho manželku pochádzajú "od tých istých krajne pravicových organizácií".



Keď sa koncom apríla začalo vyšetrovanie Gómezovej, Sánchez prekvapil tým, že na päť dní pozastavil výkon svojich funkcií, a pripustil, že uvažuje o demisii. Tvrdil pritom, že obvinenia voči jeho manželke sú politickým manévrom, ktorého cieľom je destabilizovať vládu. On sám bol predvolaný sudcom ako svedok v tomto prípade, ale ako blízky príbuzný podozrivej uplatnil svoje právo nevypovedať.