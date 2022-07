Španielsky premiér Sánchez podporil kandidatúru Bosny na členstvo v EÚ

Sarajevo 31. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu vyjadril podporu Bosne a Hercegovine, aby sa stala kandidátom na vstup do Európskej únie.



Podľa tlačovej agentúry AP sa tak stalo na pozadí obáv, že neistota spôsobená vojnou na Ukrajine by mohla podnietiť nestabilitu v tejto etnicky rozvrátenej balkánskej krajine.



Sánchez prišiel do bosnianskej metropoly Sarajevo zo Srbska, kde začal svoju cestu po balkánskom regióne. Čaká ho ešte návšteva Čiernej Hory, Severného Macedónska a Albánska.



"Počas dnešných stretnutí som chcel zdôrazniť príležitosť, ktorá by sa Bosne a Hercegovine naskytla, ak by Európska únia pristúpila k svojmu rozšíreniu s novou naliehavosťou," povedal Sánchez na tlačovej konferencii.



Bosna a Hercegovina, ktorú ešte stále po skončení vojny z rokov 1992-1995 ovládajú nacionalistickí politici, sa však zmieta v politických a etnických sporoch, ktoré zablokovali úsilie krajiny o členstvo v Európskej únii.



Bosnianski Srbi podporovaní Ruskom sa snažia získať väčšiu nezávislosť pre svoju polovicu krajiny, zatiaľ čo nezhody medzi Bosniakmi, ktorí sú prevažne moslimovia, a Chorvátmi blokujú normálne fungovanie ich spoločnej entity.



Tamojšia politická patová situácia vyvoláva obavy, že Bosna a Hercegovina by mohla čeliť ďalšiemu etnickému rozdeleniu, ak zostane v európskom integračnom procese pozadu.



Niektorí regionálni lídri vyzývajú, aby Bosna získala spolu s Ukrajinou a Moldavskom štatút kandidátskej krajiny EÚ, čím by sa preukázal záväzok Bruselu voči tomuto nestabilnému regiónu.



Sánchez ďalej uviedol, že Španielsko podporuje "európsku perspektívu" Bosny a Hercegoviny. Vyjadril tiež nádej, že krajina podnikne potrebné kroky na to, aby sa stala kandidátom na členstvo v Únii dovtedy, kým Španielsko v druhej polovici roka 2023 prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.



Jednotlivé balkánske štáty sa nachádzajú v rôznych fázach prístupového procesu do EÚ.



Predstavitelia Únie sa v ostatnom čase snažia povzbudiť vlády týchto krajín v reformnom úsilí, ktoré je potrebné pre prístupový proces. Obávajú sa totiž, že Rusko by sa mohlo pokúsiť rozšíriť svoj vplyv v danom regióne.