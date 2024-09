Španielsky premiér v Číne: Chceme brániť režim voľného obchodu

Peking 9. septembra (TASR) - Španielsko chce pokračovať v posilňovaní svojich vzťahov s Čínou a stavať mosty na obranu voľného obchodu, povedal v pondelok v Pekingu španielsky premiér Pedro Sánchez na schôdzke so svojím čínskym partnerom Li Čchiangom, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"(Vďaka voľnému obchodu) môžu naše ekonomiky rásť a ťažia z neho naše priemyselné odvetvia a občania," vysvetlil Sánchez na sociálnej sieti X.



Sánchez sa počas svojej cesty v utorok a stredu zastaví v Šanghaji, kde sa stretne s miestnymi predstaviteľmi a podnikateľmi. Taktiež slávnostne otvorí kultúrne stredisko Cervantesov inštitút.



Sánchez v pondelok vo svojom prejave na fóre v Pekingu uvítal "silné väzby" medzi Čínou a Španielskom. "Dokonca aj v prípade otázok, pri ktorých naše postoje nie sú v úplnom súlade, zachovávame konštruktívnu ochotu viesť dialóg a spolupracovať," vyhlásil v pondelok vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. "Sme odhodlaní rozvíjať pozitívnu agendu a hľadať konsenzuálne riešenia, z ktorých budú profitovať všetky strany," dodal.



Sánchez sa v pondelok stretol aj so Španielsko-čínskou poradnou obchodnou radou s cieľom prispieť k "prehĺbeniu obchodných a investičných vzťahov" medzi oboma krajinami.



"Náš cieľ je jasný: podporovať vyvážené vzťahy založené na rešpekte a reciprocite na prospech oboch krajín," uviedol Sánchez na sieti X.



Sánchez pricestoval do Pekingu krátko po tom, ako venezuelský opozičný líder Edmundo Gonzáles Urrutia našiel svoje exilové útočisko práve v Španielsku, pričom Sánchez ho v sobotu na mítingu Socialistickej strany opísal ako "hrdinu, ktorého Španielsko neopustí". Peking má zas úzke väzby s režimom Gonzálesovho protivníka, venezuelského prezidenta Nicolása Madura.



Medzi Európskou úniou a Čínou navyše momentálne panuje napätie v obchodných vzťahoch, pretože Európska komisia v auguste oznámila, že mieni uvaliť päťročné dovozné clá na 36 percent elektrických automobilov dovážaných z Číny.