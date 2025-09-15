< sekcia Zahraničie
Španielsky premiér volá po vylúčení Izraela, UCI nesúhlasí
Incidenty sprevádzali takmer celé trojtýždňové podujatie, v hlavnom meste sa to len potvrdilo.
Autor TASR
Madrid 15. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez volá po zákaze pre Izrael naprieč všetkými športmi. Reagoval tak na propalestínske demonštrácie počas 21. etapy v Madride, pre ktoré museli organizátori záverečnú etapu zrušiť. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) s jeho vyjadrením nesúhlasí a považuje ho za využitie športu na politické účely.
Situáciu s Izraelom prirovnal Sánchez k Rusku, ktorého reprezentanti majú vo väčšine športov zákaz štartovať pod vlajkou svojej krajiny. „Kým sa to barbarstvo nezastaví, Rusko a ani Izrael by nemali byť súčasťou žiadnej medzinárodnej súťaže. Športové organizácie by mali zvážiť, či je prítomnosť Izraela etická. Prečo po invázii v Gaze nespravili to isté čo po invázii Ukrajiny?,“ vyjadril sa Sánchez podľa agentúry AP.
Stanovisko vydala v pondelok aj UCI. Najprv vyjadrila nesúhlas so všetkými incidentmi, ktorých sa v rámci demonštrácií protestujúci dopustili. Považuje ich za nebezpečné a podľa slov UCI ide o porušenie Olympijskej charty. „Je nám zároveň ľúto, že španielsky premiér a jeho vláda tieto činy podporili, v niektorých prípadoch dokonca vyjadrili svoj obdiv. UCI je proti akémukoľvek využívaniu športu na politické účely, najmä ak ide o vládu krajiny. Existujú iné platformy, na ktorých by krajiny mali diskutovať,“ píše sa v stanovisku UCI. Budúci týždeň sa v Rwande uskutoční tradičný kongres, na ktorom by sa mali zúčastniť zástupcovia Palestíny a Izraela ale aj Ruska a Ukrajiny. Únia volá po dialógu a jednote a zároveň pochválila španielsku políciu za jej profesionálny prístup v neľahkých podmienkach.
