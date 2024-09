Španielsky premiér vyzval na rešpektovanie vôle venezuelských voličov

New York 26. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu na Valnom zhromaždení OSN vyzval na rešpektovanie voličov vo Venezuele, kde bol za víťaza prezidentských volieb vyhlásený Nicolás Maduro. Tamojšia opozícia však tvrdí, že víťazom volieb je jej kandidát Edmundo González Urrutia, ktorý je v súčasnosti v exile v Španielsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je nevyhnutné rešpektovať vôľu venezuelského ľudu," povedal Sánchez na pôde OSN a situáciu vo Venezuele označil za "nesmierne znepokojivú".



Sánchez uviedol, že chce "opätovne zdôrazniť neochvejný záväzok Španielska voči demokracii a ochrane ľudských práv" vo Venezuele a odsúdil "akékoľvek zadržiavanie politických lídrov alebo vyhrážanie sa im".



González Urrutia minulý týždeň vyhlásil, že bol nútený podpísať list, v ktorom akceptoval rozhodnutie venezuelského najvyššieho súdu a uznal víťazstvo súčasného prezidenta Madura.



Venezuelský opozičný líder tvrdí, že list mu priniesli viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová a jej brat Jorge Rodríguez, ktorý je predsedom parlamentu. Stretnutie sa uskutočnilo v čase, keď sa González Urrutia ukrýval na španielskom veľvyslanectve v Caracase.



Po voľbách vydali na opozičného kandidáta zatykač za to, že sa vyhlasuje za právoplatného víťaza volieb. Pred odchodom z krajiny sa mesiac skrýval a trikrát po sebe ignoroval predvolanie na prokuratúru s odôvodnením, že by mu hrozilo väzenie.



Viacero štátov vrátane USA, EÚ a krajín Latinskej Ameriky odmietlo uznať Madura za víťaza bez toho, aby Venezuela poskytla podrobné výsledky hlasovania vrátane zápisníc z jednotlivých volebných okrskov.