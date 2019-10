Španielsky premiér: Za nepokojmi v Katalánsku sú násilnícke skupiny

Madrid 25. októbra (TASR) - Španielska vláda má informácie naznačujúce, že za protestmi v Katalánsku sú "násilnícke skupiny", ktoré sa snažia vyvolať v regióne trvalú krízu. Vyhlásil to v piatok úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez.



"Stretnú sa však s rozhodnou a rozvážnou reakciou bezpečnostných zložiek štátu," povedal Sánchez podľa agentúry Reuters v rozhovore pre španielsku televíziu La Sexta v reakcii na otázku týkajúcu sa pouličných protestov v Katalánsku, ktoré často prerastú do násilností.



Premiér v rozhovore opäť kritizoval premiéra katalánskej regionálnej vlády Quima Torru, že doteraz nebol schopný jasne a jednoznačne odsúdiť násilie počas demonštrácií v katalánskych mestách a nepočúva "druhú polovicu Katalánska, ktorá pre neho neexistuje", teda tú, ktorá nie je naklonená vyhláseniu nezávislosti regiónu od Španielska.



Torra už skôr zdôraznil, že proti násiliu vždy bojoval a vždy ho aj odsúdil.



Protesty v Katalánsku sa začali 14. októbra po tom, ako najvyšší súd odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili odtrhnúť región od Španielska. Deväť z nich poslal odsúdil za protištátnu činnosť a vymeral im tresty od deväť do 13 rokov.



Sánchez sa pre La Sexta vyjadril aj k prípadnej amnestii odsúdených. "Trest sa musí vykonať... Amnestia je protiústavná a nezákonná," dodal.