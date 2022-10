Španielsky Senát schválil zákon na odškodnenie obetí Francovho režimu

Madrid 6. októbra (TASR) - Španielsky Senát schválil v stredu zákon, ktorého cieľom je uľahčiť hľadanie obetí diktatúry španielskeho generála Francisca Franca a občianskej vojny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Za schválenie predmetného zákona hlasovalo 128 senátorov, 113 bolo proti a 18 sa zdržali hlasovania. Dolná komora španielskeho parlamentu tento návrh zákona odobrila v júli.



Legislatíva, známa ako zákon o "Demokratickej pamäti" má pomôcť pri vyhľadávaní a exhumácii obetí pochovaných v masových hroboch z obdobia Francovho režimu.



Španielska verejnosť je v názoroch na obdobie diktatúry, ktoré sa skončilo smrťou generála Franca v roku 1975, stále do značnej miery rozdelená. V krajine tak môže daný zákon zvýšiť vnútropolitické napätie, píše AFP.



Uctiť si obete občianskej vojny a desaťročí diktatúry bolo jednou z hlavných priorít vlády španielskeho premiéra Pedra Sáncheza od jeho nástupu do úradu v roku 2018. Pravicová opozičná Ľudová strana (PP) sľúbila, že v prípade zvolenia v najbližších voľbách, ktoré sa majú uskutočniť do konca roka 2023, zákon o "Demokratickej pamäti" zruší.



"Štát musí exhumovať pozostatky obetí Francovej diktatúry... V Španielsku je stále nezvestných 114 000 ľudí, väčšinou republikánov," povedal Sánchez vo svojom júlovom prejave v parlamente. Dodal, že viac prípadov násilného zmiznutia má v súčasnosti len Kambodža.



Na základe schváleného zákona bude vymenovaný prokurátor na vyšetrovanie prípadov porušovania ľudských práv z tohto obdobia. Legislatíva vládu tiež zaviaže k účasti na vyhľadávaní a exhumácii tisícov osôb pochovaných v masových hroboch, napísal denník El País. Takéto pátranie doteraz vykonávali dobrovoľnícke organizácie. Nový zákon tiež zruší rozsudky nad odporcami Francovho režimu.



Generál Franco sa dostal k moci po krvavej občianskej vojne (1936 až 1939), v ktorej jeho nacionalisti porazili republikánov. Konflikt zanechal rozsiahle materiálne škody a desaťtisíce obetí.