Španielsky senát viní z blackoutu vládu aj prevádzkovateľa siete
V správe expertného panelu z marca, ktorú si objednalo združenie prevádzkovateľov elektrických sietí ENTSO-E, sa konštatuje, že blackout spôsobila kombinácia viacerých negatívnych faktorov.
Autor TASR
Madrid 15. apríla (TASR) - Komisia španielskeho senátu v stredu na základe svojho vyšetrovania obvinila z minuloročného rozsiahleho výpadku elektriny v krajine vládu, štátneho prevádzkovateľa elektrickej siete a regulačný úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vyplýva to z predbežných výsledkov deväťmesačného vyšetrovania, podľa ktorých výpadok nebol nepredvídateľnou nehodou, ale následok dlhodobých štrukturálnych nedostatkov, o ktorých sa vedelo.
„Blackout bol dôsledkom známej chyby v systéme, ktorý už nejaký čas vysielal varovné signály, a toho, že neboli dodržané náležité postupy,“ povedala novinárom senátorka za opozičnú Ľudovú stranu (PP) Alicia Garcíová.
Senát s opozičnou väčšinou tvrdí, že týždne a mesiace pred rozsiahlym výpadkom dochádzalo v elektrickej sieti k výkyvom napätia. Komisia preto označila prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosť Redeia, ministerstvo energetiky a energetický a protimonopolný regulačný úrad CNMC za hlavných vinníkov výpadku a kritizovala ich pre nečinnosť. Pred komisiou vypovedali desiatky svedkov vrátane ministerky energetiky a riaditeľov Redeia a CNMC.
Blackout vlani 28. apríla vyvolal otázky o správnosti výraznej závislosti Španielska od obnoviteľných zdrojov energie, ktoré postupne vyraďovalo jadrovú energiu. Ľavicová vláda a niektorí experti odmietli tvrdenia, že toto smerovanie vystavuje energetickú sieť riziku výpadkov prúdu.
V správe expertného panelu z marca, ktorú si objednalo združenie prevádzkovateľov elektrických sietí ENTSO-E, sa konštatuje, že blackout spôsobila „kombinácia viacerých negatívnych faktorov“. Ako kľúčový i keď nie jediný faktor uvádza neschopnosť elektrickej sústavy riadiť prepätie. To nastáva, keď je v sieti príliš vysoké elektrické napätie, ktoré preťažuje zariadenia v dôsledku nadmernej dodávky prúdu, po údere blesku alebo pre nedostatočné ochranné zariadenia či ich zlyhanie.
