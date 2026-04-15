Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Španielsky senát viní z blackoutu vládu aj prevádzkovateľa siete

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Madrid 15. apríla (TASR) - Komisia španielskeho senátu v stredu na základe svojho vyšetrovania obvinila z minuloročného rozsiahleho výpadku elektriny v krajine vládu, štátneho prevádzkovateľa elektrickej siete a regulačný úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Vyplýva to z predbežných výsledkov deväťmesačného vyšetrovania, podľa ktorých výpadok nebol nepredvídateľnou nehodou, ale následok dlhodobých štrukturálnych nedostatkov, o ktorých sa vedelo.

Blackout bol dôsledkom známej chyby v systéme, ktorý už nejaký čas vysielal varovné signály, a toho, že neboli dodržané náležité postupy,“ povedala novinárom senátorka za opozičnú Ľudovú stranu (PP) Alicia Garcíová.

Senát s opozičnou väčšinou tvrdí, že týždne a mesiace pred rozsiahlym výpadkom dochádzalo v elektrickej sieti k výkyvom napätia. Komisia preto označila prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosť Redeia, ministerstvo energetiky a energetický a protimonopolný regulačný úrad CNMC za hlavných vinníkov výpadku a kritizovala ich pre nečinnosť. Pred komisiou vypovedali desiatky svedkov vrátane ministerky energetiky a riaditeľov Redeia a CNMC.

Blackout vlani 28. apríla vyvolal otázky o správnosti výraznej závislosti Španielska od obnoviteľných zdrojov energie, ktoré postupne vyraďovalo jadrovú energiu. Ľavicová vláda a niektorí experti odmietli tvrdenia, že toto smerovanie vystavuje energetickú sieť riziku výpadkov prúdu.

V správe expertného panelu z marca, ktorú si objednalo združenie prevádzkovateľov elektrických sietí ENTSO-E, sa konštatuje, že blackout spôsobila „kombinácia viacerých negatívnych faktorov“. Ako kľúčový i keď nie jediný faktor uvádza neschopnosť elektrickej sústavy riadiť prepätie. To nastáva, keď je v sieti príliš vysoké elektrické napätie, ktoré preťažuje zariadenia v dôsledku nadmernej dodávky prúdu, po údere blesku alebo pre nedostatočné ochranné zariadenia či ich zlyhanie.
Neprehliadnite

