Španielsky súd: Deportácia maloletých migrantov z Ceuty bola nezákonná

Madrid 22. januára (TASR) - Španielsky Najvyšší súd v pondelok rozhodol, že úrady porušili zákon, keď po masovom prekročení hraníc malej španielskej exklávy Ceuta v roku 2021 poslali maloletých migrantov bez sprievodu späť do Maroka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Medzi viac ako 10.000 migrantmi, ktorí sa v máji 2021 dostali z Maroka do Ceuty, boli aj desiatky detí bez sprievodu. K hromadnému prekročeniu hraníc došlo počas sporu medzi Španielskom a Marokom v súvislosti s rozhodnutím Španielska poskytnúť zdravotnú starostlivosť Ibráhímovi Ghálímu, vodcovi hnutia za nezávislosť Západnej Sahary – územia, ktoré Španielsko okupovalo do roku 1975, keď ho anektovalo Maroko.



Na základe žaloby aktivistov za práva španielsky súd v Ceute v auguste 2021 pozastavil repatriáciu skupiny maloletých bez sprievodu, ktorí v máji prišli do krajiny. V pondelok Najvyšší súd zamietol odvolanie vlády proti tomuto rozhodnutiu. Podľa súdu vyhostenie maloletých porušilo domáce imigračné zákony a Európsky dohovor o ľudských právach.



Súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že podľa španielskeho práva má každá maloletá osoba pred vyhostením nárok na individuálne správne konanie. Migranti boli vystavení "vážnemu ohrozeniu fyzického alebo duševného zdravia" v dôsledku kolektívneho vyhostenia cudzincov, ktoré je Európskym dohovorom o ľudských právach zakázané, dodal súd.



Španielska ľavicová vláda pred súdom tvrdila, že bilaterálna dohoda medzi Španielskom a Marokom z roku 2007 umožňuje vrátenie maloletých, a odvolávala sa aj na "výnimočné okolnosti" masového príchodu do Ceuty v máji 2021.



Španielske pobrežné územia Ceuta a Mellila sú jedinými pozemnými hranicami Európskej únie na africkom kontinente a sú častým cieľom migrantov, ktorí sa chcú dostať do vnútrozemia Európy.