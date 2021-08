Španielsky súd odmietol opätovný nočný zákaz vychádzania v Barcelone

Barcelona 23. augusta (TASR) - Španielsky súd zamietol v pondelok žiadosť katalánskej regionálnej vlády o opätovné zavedenie nočného zákazu vychádzania v Barcelone a desiatkach ďalších miest. Takéto opatrenie by podľa verdiktu bolo po poklese prípadov nákazy koronavírusom "neprimerané", informuje agentúra AFP.



Katalánska vláda v piatok požiadala o súhlas súdu s vyhlásením zákazu nočného vychádzania v obciach s viac ako 20.000 obyvateľmi, v ktorých sedemdňová incidencia – počet prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov – prekračuje 125. Týkalo by sa to 62 miest vrátane Barcelony či obľúbených plážových letovísk ako Lloret del Mar, Salou či Cambrils.



Žiadosť podali deň po tom, ako katalánsky najvyšší súd odmietol po štvrtý raz predĺžiť nočný zákaz vychádzania, ktorý v polovici júla zaviedli na väčšine územia tohto španielskeho autonómneho spoločenstva. Tento zákaz platil pre 148 miest a obcí, podľa štvrtkového rozhodnutia súdu však bol aktuálne opodstatnený už len v 19 z nich.



V pondelok tento súd dospel k záveru, že nová žiadosť o zákaz vychádzania platný len pre najväčšie mestá Katalánska je "ešte viac nepotrebná a neprimeraná".



Katalánska vláda tvrdí, že práve v čase poklesu infekcií potrebuje využiť takéto nástroje na zabránenie ďalšiemu rozširovaniu vírusu.



V čase zavedenia zákazu vychádzania presahovala sedemdňová incidencia v Katalánsku 1000 prípadov na 100.000 obyvateľov, čo bol dvojnásobok celonárodného priemeru Španielska. Do minulého piatka toto číslo kleslo na 302, čo je menej než celošpanielsky priemer 345.