Španielsky súd oslobodil Davida Sáncheza spod jedného bodu obžaloby
Tento prípad je len jedným z korupčných vyšetrovaní v okolí premiéra Pedra Sáncheza a zvyšuje tlak na jeho menšinovú koaličnú vládu.
Autor TASR
Madrid 1. júna (TASR) - Španielsky súd v pondelok oslobodil spod jedného bodu obžaloby premiérovho brata Davida Sáncheza, ktorý sa spolu s desiatimi ďalšími osobami postavil pred súd pre podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a z nepriamej korupcie. Súd uviedol, že skutok, z ktorého ho obžalovali, už bol premlčaný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
David Sánchez, ktorý študoval a pôsobil v Toulouse, Tokiu a v Madride bol obžalovaný z toho, že úrady provincie Badajoz mu „ušili na mieru“ pracovnú pozíciu koordinátora štátnych hudobných konzervatórií v provincii. Táto funkcia sa neskôr zmenila na post vedúceho oddelenia pre scénické umenie.
Prokuratúra tvrdí, že pozícia pre Davida Sáncheza bola vytvorená v roku 2016, teda ešte pred tým, ako sa jeho brat v roku 2018 stal premiérom. Podľa súdnych dokumentov David Sánchez v tejto funkcii zotrval minimálne do začiatku roka 2025. Prokuratúra tvrdí, že nespĺňal požiadavky na danú pozíciu a pravidelne sa stávalo, že nechodil do práce. Jeho pracovné miesto patrilo pod správu provinčnej rady Badajozu, ktorú v tom čase riadili vládni socialisti.
Príslušný sudca však v pondelok uviedol, že vyhovel žiadosti obhajoby a zamietol obžalobu, podľa ktorej bol David Sánchez v roku 2017 nezákonne menovaný, keďže uplynula zákonná lehota na stíhanie.
Na premlčanie skutku upozorňoval Sánchezov obhajca Emilio Cortés na úvodnom pojednávaní, kde požiadal o zrušenie konania. Vyhlásil tiež, že časť obžaloby je „čistý výmysel“ motivovaný politikou a že vyšetrovanie bolo založené na hľadaní dôkazov bez konkrétneho podozrenia.
Tento prípad je len jedným z korupčných vyšetrovaní v okolí premiéra Pedra Sáncheza a zvyšuje tlak na jeho menšinovú koaličnú vládu. Stíhaná je tiež premiérova manželka Begoňa Gómezová a jeho bývalý blízky spolupracovník, exminister dopravy José Luis Ábalos, čaká na rozsudok v inom korupčnom procese. Minulý týždeň začal súd vyšetrovať aj bývalého socialistického premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera, ktorý je tiež podozrivý z nepriamej korupcie.
Aj vzhľadom na tieto kauzy čelí Pedro Sánchez výzvam na odstúpenie a vypísanie predčasných parlamentných volieb. Premiér tieto výzvy odmieta.
