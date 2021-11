V Španielsku poslali do väzby 12 ľudí, ktorí ušli po núdzovom pristátí

Madrid 9. novembra (TASR) - Dvanásť zadržaných pasažierov, ktorí v piatok ušli z paluby lietadla marockej leteckej spoločnosti po jeho núdzovom pristátí, zostane vo väzbe na základe predbežných obvinení z protištátnej činnosti a nátlaku. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Dvaja z nich tiež čelia obvineniam z napomáhania nezákonnej migrácii. Súd v meste Palma de Mallorca nariadil väzbu dvanástim zadržaným až do začiatku súdneho procesu.



Lietadlo spoločnosti Air Arabia Maroc smerujúce z marockého mesta Casablanca do Istanbulu muselo v piatok popoludní núdzovo pristáť na letisku v meste La Palma na Malorke z dôvodu zdravotných problémov jedného z pasažierov.



Podľa denníka El Mundo muž vo veku 23 rokov upadol do diabetickej kómy. Po pristátí nastal zmätok a skupina približne 20 mladých ľudí ušla z paluby lietadla. Vyšetrovatelia uviedli, že mohlo ísť o súčasť plánu s cieľom dostať sa nezákonne na územie Španielska. Polícia tiež pracuje s verziou, že skupina plánovala túto akciu na Facebooku, píše Reuters.



Vyšetrenia v nemocnici preukázali, že mladík zdravotný problémom v skutočnosti netrpel. Následne bol zadržaný za napomáhanie nezákonnej migrácii. Podľa španielskeho denníka El País tohto muža v roku v roku 2020 zatkli v Španielsku za kladenie odporu a napadnutie verejného činiteľa.



Úrady stále pátrajú po zvyšných 12 pasažieroch. Prevádzka letiska v meste La Palma bola v dôsledku tejto udalosti v piatok na tri a pol hodiny prerušená.