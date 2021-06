Španielsky súd povolil vytvorenie odborovej organizácie prostitútok

Madrid 3. júna (TASR) - Prostitútky v Španielsku majú právo založiť si vlastnú odborovú organizáciu. V stredu o tom rozhodol tamojší najvyšší súd, informuje agentúra AFP.



Najvyšší súd tak zvrátil verdikt súdu nižšej inštancie z novembra 2018, ktorý nariadil rozpustenie takýchto odborov len krátko po ich zriadení na základe odvolania španielskej vlády socialistu Pedra Sáncheza. Ten vtedy konštatoval, že ich uznanie by legalizovalo kupliarstvo.



Pracovníčky v oblasti sexbiznisu v Španielsku vytvorili svoju prvú odborovú organizáciu známu pod skratkou OTRAS v auguste 2018. Španielsky najvyšší súd v stredu rozhodol, že stanovy tejto odborovej organizácie sú v súlade so zákonom a sloboda zhromažďovania a právo na vytvorenie odborov patria medzi základné práva prostitútok.



So založením odborového zväzu prostitútok v roku 2018 súhlasilo aj španielske ministerstvo práce. Jeho stanovy sa dostali aj do úradného vestníka len deň letnými prázdninami.



Len po troch týždňoch však začala Sánchezova socialistická vláda podnikať proti týmto odborom právne kroky. Vtedy priznala, že zaregistrovanie odborov OTRAS bolo omylom.



Ako píše AFP, prostitúcia nie je v Španielsku zakázaná od roku 1995. Zároveň nie je zákonom definovaná ako zamestnanie, avšak v Španielsku existuje množstvo legálne zriadených verejných domov.