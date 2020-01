Španielsky súd rozhodol, že katalánsky líder zostane vo väzení

Madrid 9. januára (TASR) - Španielsky najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že uväznený katalánsky separatistický politik Oriol Junqueras zostane za mrežami aj napriek rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ, podľa ktorému mu ako poslancovi Európskeho parlamentu (EP) prislúcha imunita. Informovala o tom agentúra AP.



Právny zástupca Junquerasa požiadal o prepustenie svojho klienta, aby mohol odcestovať a ujať sa svojho mandátu v zákonodarnom zbore EÚ.



Podľa dlhoočakávaného verdiktu by katalánsky separatistický líder Junqueras nemal byť prepustený, aby sa mohol ujať svojej funkcie poslanca v EP z dôvodu jeho odsúdenia.



"Súd rozhodol, že Junqueras by nemal byť prepustený (aby sa ujal mandátu v EP) po tom, ako bol v októbri odsúdený, čím sa pozastavil jeho štatút europoslanca," uvádza súd.



Bývalý katalánsky vicepremiér Junqueras má podľa verdiktu Súdneho dvora EÚ od zverejnenia výsledkov májových volieb do EP imunitu, ktorá mu prislúcha ako členovi europarlamentu, aj keď sa svojho mandátu nemohol ujať. Táto imunita zahŕňa zrušenie všetkých rozhodnutí o jeho predbežnej väzbe, ktoré boli prijaté pred oznámením o jeho zvolení do EP.



Junqueras je vo väzbe v Španielsku od novembra 2017 po nelegálnom referende o nezávislosti Katalánska, aktuálne je odsúdený na 13 rokov väzenia.



Ešte v máji sa Junqueras úspešne uchádzal o kreslo v Európskom parlamente. Španielski sudcovia mu povolili kandidovať, pokým sa nachádzal vo vyšetrovacej väzbe, po jeho zvolení ho však odmietli prepustiť. Nemohol sa preto zúčastniť na zákonom predpísanej prísahe španielskych europoslancov v Madride, po čom španielska volebná komisia vyhlásila jeho kreslo v EP za neobsadené.



Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že ak španielske orgány chceli Junquerasovi zabrániť v tom, aby odcestoval do EP, mali požiadať parlament o zrušenie jeho imunity.