Španielsky súd vrátil sídlo bývalého diktátora do vlastníctva štátu

Madrid 2. septembra (TASR) - Španielsky súd v stredu nariadil rodine bývalého diktátora generála Francisca Franca odovzdať kľúče od sídla, ktoré podľa súdu Franco nelegálne zakúpil pred desiatkami rokov. Informovala o tom agentúra AFP.



Sídlo Pazo de Meirás sa nachádza v regióne Galícia na severozápade krajiny. Dlhoročný španielsky diktátor budovu využíval ako svoje letné sídlo a po jeho smrti v roku 1975 pripadla jeho potomkom. Momentálne je vo vlastníctve Francových vnukov.



Súd v galícijskom meste La Coruňa im však nariadil, aby ho odovzdali do vlastníctva štátu. Potvrdil oprávnenosť žaloby španielskej vlády podanej minulý rok, v ktorej sa tvrdilo, že predaj tohto historického sídla v roku 1941 bol "neoprávnený".



Súd nariadil Francovej rodine "nehnuteľnosť okamžite odovzdať bez náhrady výdavkov, ktoré údajne vynaložili na jej údržbu".



Rodina sa môže voči rozhodnutiu odvolať do 20 dní.



Sídlo z prelomu 19. a 20. storočia vyhlásila predvlani regionálna vláda v Galícii za pamiatku kultúrneho významu a na základe toho by mala byť sprístupnená verejnosti. Francovi potomkovia to odmietali s tvrdením, že ide o ich súkromnú nehnuteľnosť. Podľa nich má hodnotu viac ako päť miliónov eur.



Francisco Franco vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936 – 1939) až do svojej smrti 20. novembra 1975.