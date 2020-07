Súd vypočúval svedkov v súvislosti s údajným sledovaním Assangea

Madrid 27. júla (TASR) - Súd v Madride v pondelok vypočúval svedkov v súvislosti s údajným sledovaním zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea, ku ktorému malo dochádzať počas jeho pobytu na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Informovala o tom agentúra AP.



Firma Undercover Global mala na starosti bezpečnosť na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne v rokoch 2015-18. Vyšetrovatelia sa podľa AP domnievajú, že majiteľ firmy David Morales využíval kamery a mikrofóny s cieľom zaznamenať Assangeove stretnutia s ľuďmi, ktorí ho navštevovali. Malo ísť o právnikov, politikov, novinárov, zdravotníkov i diplomatov.



Moralesa zatkli minulý rok, neskôr bol však prepustený na kauciu.



Pred súdom v pondelok vypovedal aj bývalý sudca Baltasar Garzón, španielsky koordinátor Assangeovho právneho tímu, uvádza na svojej webovej stránke španielska agentúra EFE.



Assange našiel útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne v roku 2012, keďže sa obával, že by mohol byť vydaný z Británie do Švédska a odtiaľ následne do USA.



Britská polícia zatkla Assangea v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne po tom, ako mu Ekvádor zrušil status žiadateľa o azyl. V súčasnosti sa nachádza v londýnskej väznici Belmarsh, kde čaká na súdny proces, v ktorom sa rozhodne o tom, či bude vydaný na trestné stíhanie do Spojených štátov.



USA žiadajú o jeho extradíciu na základe obvinení zo spolupráce s niekdajšou analytičkou americkej rozviedky Chelsea Manningovou s cieľom získať prístup do počítačov amerického ministerstva obrany.