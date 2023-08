Španielsky ústavný súd neprijal Puigdemontovo odvolanie proti zatykaču

Madrid 11. augusta (TASR) - Ústavný súd (TC) v Španielsku sa odmietol zaoberať odvolaním bývalého katalánskeho vodcu Carlesa Puigdemonta proti zatykaču, ktorý bol na neho vydaný.



Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, ktorá súčasne uviedla, že toto súdne rozhodnutie môže skomplikovať snahu socialistického premiéra Pedra Sáncheza zostať vo funkcii.



Po parlamentných voľbách z júla, po ktorých v Španielsku nastala patová situácia, totiž Sánchez potrebuje podporu siedmich zákonodarcov Puigdemontovej separatistickej strany Spoločne za Katalánsko (JxCat), aby v parlamente dosiahol väčšinu a zostal tak premiérom.



JxCat výmenou za podporu Sáncheza v parlamente požaduje amnestiu pre Puigdemonta, ktorý je v exile v Belgicku, a všetkých ostatných obvinených katalánskych politikov stíhaných za neúspešné snahy o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Okrem toho JxCat žiada aj referendum o sebaurčení Katalánska.



Takéto referendum je pre Sáncheza neprijateľné, ale jeho záujem mať JxCat za spojenca trvá.



Rozhodnutie ústavného súdu zrejme nepomôže Sánchezovým snahám o zotrvanie na premiérskom poste: prišlo totiž v čase, keď jeho socialisti rokujú s Puigdemontovou stranou, aby sa pokúsili získať ich podporu pri hlasovaní v parlamente.



Rozhodnutie súdu, prijaté v stredu a oznámené vo štvrtok, ohromilo španielskych politikov i právnikov, pretože doteraz všetky odvolania súvisiace s pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017 boli ústavným súdom prijaté na posúdenie.



Rozsudok dokonca kritizovali aj členovia samotného súdu, ktorí v kauze nerozhodovali, a prokurátori tribunálu sa proti nemu plánujú odvolať.



Iní verejne známi ľudia poukazovali na rýchlosť, akou súd dospel k rozhodnutiu. Jedným z nich bol aj Puigdemontov právnik Gonzalo Boye.



"Nemôžeme povedať, že ústavný súd nefunguje... Odvolanie sme podali 31. júla a už je tu rozhodnutie," napísal v statuse na platforme Twitter, pričom dodal, že ani "superrýchle konanie nie je také rýchle ako toto".



Predsedníčka JxCat Laura Borrasová vyhlásila, že rozhodnutie súdu bolo prijaté s ohľadom na hlasovanie o budúcom španielskom premiérovi. Dátum tohto hlasovania ešte nebol stanovený, podotkla AFP.



Španielska konzervatívna Ľudová strana (PP) získala vo všeobecných voľbách 23. júla najviac kresiel, no nepodarilo sa jej získať väčšinu v parlamente. V praxi to znamená, že Sánchezovi socialisti by mohli vládnuť, ak získajú podporu od baskických a katalánskych nacionalistov – vrátane JxCat.