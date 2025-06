Španielsky súd potvrdil zákon o amnestii pre katalánskych separatistov

Madrid 26. júna (TASR) - Španielsky ústavný súd potvrdil hlavné aspekty zákona o amnestii pre katalánskych separatistov, ktorý presadila vláda premiéra Pedra Sáncheza a ktorý vlani schválil republikový parlament. Amnestia sa týka katalánskych separatistov zapojených do neúspešného pokusu o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Agentúra AFP o tom vo štvrtok informovala s tým, že ide o víťazstvo pre súčasnú ľavicovú vládu, ktorá na tomto kontroverznom zákone postavila svoje prežitie, píše TASR.



Poslanci španielskeho parlamentu schválili tento návrh zákona tesnou väčšinou hlasov. Podľa vlády mala implementácia tohto zákona v Katalánsku viesť k inštitucionálnej, politickej a sociálnej normalizácii a ukončiť obdobie nepokojov a polarizácie, ktoré predchádzali referendu a pokračovali aj po ňom.



Referendum o sebaurčení Katalánska, ktoré španielske súdy zakázali, usporiadala v októbri 2017 vtedajšia regionálna vláda pod vedením Carlesa Puigdemonta. Následne aj na krátky čas jednostranne vyhlásila nezávislosť Katalánska - prosperujúceho regiónu na severovýchode Španielska.



Tieto kroky však spustili najvážnejšiu politickú krízu v Španielsku za posledné desaťročia. Madrid vtedy odvolal katalánsku vládu, rozpustil regionálny parlament a zaviedol v regióne svoju správu. Separatistických vodcov zadržali a uväznili, aj keď viacerí, napríklad aj Puigdemont, pred stíhaním ušli do zahraničia.



Neskôr predložený zákon o amnestii pre katalánskych separatistov vyvolal v Španielsku búrlivú diskusiu i rozsiahle protesty v celej krajine.



Socialistický premiér Pedro Sánchez s amnestiou pre katalánskych politikov súhlasil s podmienkou, že dve katalánske proseparatistické strany v celoštátnom parlamente podporia jeho kandidatúru na post predsedu vlády i vládu ako takú. Po parlamentných voľbách, ktoré sa v roku 2023 skončili patom, Sánchezovu vládu na základe tejto dohody podporuje koalícia Spoločne za Katalánsko (Junts/JxCAT), ktorej zakladateľom bol Puigdemont, a Republikánska ľavica Katalánska (ERC).



Španielska pravica zákon o amnestii pre katalánskych separatistov odmietla: Sáncheza obvinila z porušovania zásad právneho štátu a z toho, že podnecovateľom „prevratu“ dal udeliť milosť s cieľom udržať sa pri moci.



Ústavný súd však napokon vo štvrtok oznámil, že zamietol väčšinu bodov odvolania proti ústavnosti amnestie, ktoré podala hlavná konzervatívna Ľudová strana (PP), a to pomerom hlasov šesť ku štyrom.



Sánchez tento verdikt ústavného súdu privítal a novinárom v Bruseli povedal, že Španielsko tým uzatvára politickú krízu, ktorá sa nikdy nemala vymknúť z rámca politického riešenia.



Líder PP Alberto Núňez Feijóo však v reakcii z Bruselu trval na tom, že amnestia je „korupčnou transakciou beztrestnosti výmenou za moc“ a „útokom proti deľbe moci“.



Sudcovia uplatňujú zákon o amnestii pre katalánskych politikov individuálne. Profitovali z nej desiatky osobností z katalánskeho hnutia za nezávislosť. Amnestia sa však nevzťahuje na vodcu separatistov Puigdemonta, ktorý počas referenda viedol katalánsku regionálnu správu a utiekol do zahraničia, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.



Ústavný súd sa nevyjadril, či by sprenevera, obvinenie, ktoré bráni Puigdemontovi v zaradení do amnestie, mala spadať pod tento zákon, doplnila AFP.