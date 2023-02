Španielsky ústavný súd zamietol napadnutie zákona o potratoch

Madrid 9. februára (TASR) - Španielsky ústavný súd vo štvrtok zamietol sťažnosť proti zákonu povoľujúcemu interrupcie v prvých 14 týždňoch tehotenstva, ktorú pred viac ako desiatimi rokmi podala konzervatívna Ľudová strana (PP), informovala agentúra AP.



V zdôvodnení verdiktu súd uviedol, že túto námietku PP "nepodporil". Právnici PP svoju argumentáciu pred súdom postavili na ústavnosti práva ľudského plodu na život.



Agentúra AP pripomenula, že vlani boli do 12-členného ústavného súdu vymenovaní štyria noví sudcovia, čím sa jeho politická rovnováha posunula doľava.



Rozhodnutie súdu, podľa ktorého je potratový zákon v súlade s ústavou, ocenila španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová, zastupujúca vo vládnej koalícii krajne ľavicovú stranu Zjednotení môžeme (Unidos podemos).



Súčasne vyjadrila nádej, že v Španielsku sa už nikdy nestane, aby "sa 13 rokov spochybňovali práva žien."



AP v tejto súvislosti poznamenala, že takéto dlhé prieťahy v konaní nie sú na španielskych súdoch ničím nezvyčajným.



V roku volieb sa potraty znova v Španielsku stali politicky citlivou témou, doplnila AP.



Napríklad, krajne pravicový člen regionálnej vlády Kastílie a Leónu v januári navrhol, aby lekári pred každou interrupciou pustili ženám tlkot srdca plodu a ukázali jeho štvorrozmerné ultrazvukové snímky. AP dodala, že politik následne od tohto návrhu upustil.



V súvislosti s týmto prípadom AP spresnila, že španielske regionálne vlády majú právomoc rozhodovať o politike verejného zdravia na regionálnej úrovni.



Zákon o interrupciách z roku 2010 bol pre tradične katolícku krajinu - vtedy pod vedením socialistického premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera - veľkou zmenou.



Tento zákon umožňoval vykonať interrupciu na požiadanie do 14. týždňa tehotenstva, ale aj do 22. týždňa, ak bolo vážne ohrozené zdravie matky alebo došlo k malformácii plodu.



Ľudová strana sa v morálnych a sociálnych otázkach dlhodobo stavia na stranu katolíckej cirkvi. Po rozhodnutí súdu však súčasný líder PP Alberto Núez Feijóo vyhlásil, že existujúce "okno" pre prístup k interrupcii v Španielsku je správne a že bude rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu.