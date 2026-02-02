< sekcia Zahraničie
Sparkasse otvorila servisné centrum pre obete krádeže v Gelsenkirchene
Autor TASR
Berlín 2. februára (TASR) - Nemecká banka Sparkasse v pondelok otvorila servisné centrum pre klientov, ktorí mali bezpečnostné schránky v meste Gelsenkirchen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Zlodeji 30. decembra v tamojšej pobočke Sparkasse vykradli asi 3100 bezpečnostných schránok, kde malo cennosti vyše 2500 klientov. Generálny riaditeľ Sparkasse Michael Klotz uviedol, že zákazníci budú priebežne informovaní o ďalších krokoch.
Ide o reakciu na verejnú kritiku zákazníkov, ktorí sa sťažovali na zlú komunikáciu banky po vlámaní. Bezpečnostné zdroje pre agentúru DPA uviedli, že škody môžu presiahnuť 100 miliónov eur. Napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu úrady zatiaľ neidentifikovali žiadnych podozrivých.
Niektorí zákazníci uviedli, že banka ich proaktívne nekontaktovala a odkázala iba na zákaznícku linku, ktorá bola často nedostupná. Jeden postihnutý klient to označil za „nulovú komunikáciu“.
Banka uviedla, že maximálna výška kompenzácie za vykradnutú bezpečnostnú schránky je 10.300 eur. Zákazníci sú povinní predložiť podrobné súpisy ukradnutého obsahu a to má byť hlavná úloha nového servisného strediska.
Mnohí zákazníci však právnikom banky a polícii povedali, že tam uchovávali omnoho väčšie hodnoty. Právnik Daniel Kuhlmann ako zástupca niekoľkých klientov uviedol, že podal proti banke tri žaloby pre zanedbanie bezpečnostných opatrení a požaduje plnú zodpovednosť za straty.
Banka obvinenie opakovane odmietla s tým, že jej bezpečnostné opatrenia spĺňali uznávané technické štandardy
