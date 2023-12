SPD: Berlín by mal zvýšiť diplomatické úsilie vo vojne na Ukrajine

Berlín 15. decembra (TASR) - Šéf parlamentnej frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Rolf Mützenich vyzval na väčšie diplomatické úsilie vlády vo vojne na Ukrajine, ktorú podľa jeho slov nie je možné ukončiť na bojisku. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy tlačovej agentúry DPA.



"Nemecká vláda by mala v roku 2024 vyvinúť novú diplomatickú iniciatívu a viesť rozhovory s Čínou a krajinami globálneho juhu v oveľa väčšom rozsahu ako doteraz," povedal Mützenich pre nemecký denník Rheinische post v rozhovore, ktorý bol zverejnený v piatok.



India, Brazília, Indonézia a ďalšie krajiny by podľa jeho slov rozhodne mohli mať vplyv na ruského prezidenta Vladimira Putina. "Tento vplyv musí byť využitý," dodal.



Všetci politickí lídri by si mali uvedomiť, že túto vojnu nemožno ukončiť na bojisku, skonštatoval šéf frakcie vládnej SPD v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag). Rusko by totiž podľa neho bojovalo proti odvráteniu vojenskej porážky všetkými dostupnými prostriedkami.



"Putin bude môcť pokračovať v opotrebovávacej vojne veľmi, veľmi dlho. Je preto nevyhnutné, aby sme Ukrajinu podporovali v jej obrane všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, tak dlho, ako to bude potrebné," uzavrel.