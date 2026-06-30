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SPD chce, aby Pavel odobral Zelenskému české štátne vyznamenanie
Poľský prezident Karol Nawrocki odobral Zelenskému Rad Bielej orlice po tom, čo ukrajinský prezident udelil jednej z vojenských jednotiek názov odkazujúci na Ukrajinskú povstaleckú armádu.
Autor TASR
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Praha 30. júna (TASR) - České hnutie SPD chce, aby prezident Petr Pavel odobral ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva. V utorok to na tlačovej konferencii pred začiatkom schôdze Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR oznámil poslanec zvolený za hnutie SPD Jindřich Rajchl. Dodal, že týmto krokom chcú nasledovať Poľsko, ktoré už Zelenskému vyznamenanie odobralo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Poľský prezident Karol Nawrocki odobral Zelenskému Rad Bielej orlice po tom, čo ukrajinský prezident koncom mája udelil jednej z vojenských jednotiek názov odkazujúci na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľského, židovského, či českého civilného obyvateľstva na Volyni a vo východnej Haliči. V reakcii na krok poľského prezidenta sa svojich vyznamenaní vzdali aj bývalí prezidenti Ukrajiny a ďalší predstavitelia.
Návrh na odobratie Radu Bieleho leva ukrajinskému prezidentovi sa SPD chystá predniesť na koaličnej rade. „Je vysoko neúctivé, aby toto vyznamenanie niesol človek, ktorý fašizmus minimálne ospravedlňuje, či dokonca adoruje. Preto dúfam, že sa k tomuto návrhu pripoja úplne všetci a že, rovnako ako v Poľsku, nájdeme zhodu na tom, že Volodymyr Zelenskyj nie je človekom, ktorý by mal nosiť najvyššie štátne vyznamenanie ČR,“ vyhlásil Rajchl.
Radom Bieleho leva I. triedy ocenil Zelenského ešte bývalý prezident Miloš Zeman v roku 2022, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Poľský prezident Karol Nawrocki odobral Zelenskému Rad Bielej orlice po tom, čo ukrajinský prezident koncom mája udelil jednej z vojenských jednotiek názov odkazujúci na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľského, židovského, či českého civilného obyvateľstva na Volyni a vo východnej Haliči. V reakcii na krok poľského prezidenta sa svojich vyznamenaní vzdali aj bývalí prezidenti Ukrajiny a ďalší predstavitelia.
Návrh na odobratie Radu Bieleho leva ukrajinskému prezidentovi sa SPD chystá predniesť na koaličnej rade. „Je vysoko neúctivé, aby toto vyznamenanie niesol človek, ktorý fašizmus minimálne ospravedlňuje, či dokonca adoruje. Preto dúfam, že sa k tomuto návrhu pripoja úplne všetci a že, rovnako ako v Poľsku, nájdeme zhodu na tom, že Volodymyr Zelenskyj nie je človekom, ktorý by mal nosiť najvyššie štátne vyznamenanie ČR,“ vyhlásil Rajchl.
Radom Bieleho leva I. triedy ocenil Zelenského ešte bývalý prezident Miloš Zeman v roku 2022, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)