SPD, FDP a Zelení vyjadrili optimizmus ohľadom zostavenia vlády

Berlín 7. októbra (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorá zvíťazila v septembrových parlamentných voľbách, chce spolu so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP) pokračovať v trojstranných sondážnych rokovaniach na budúci pondelok. Oznámil to vo štvrtok generálny tajomník SPD Lars Klingbeil po prvých spoločných rozhovoroch strán prípadnej "semaforovej koalície", píše denník Die Welt.



Klingbeil ocenil "serióznu" atmosféru vzájomných diskusií v Berlíne, ktoré trvali viac ako šesť hodín. Poznamenal, že "na stole boli všetky témy, nezačali sme zdvorilostnými floskulami".



Manažér Zelených Michael Kellner takisto vyzdvihol, že bolo možné "s dôverou" hovoriť o jednotlivých témach.



"Dnešný rozhovor bol dôležitý nielen ohľadom šírky tém, ale aj preto, že sme chceli vedieť, či sme seriózne a so vzájomným rešpektom pripravení vydať sa na cestu hľadania spoločného vládneho programu pre Nemeckú spolkovú republiku," vyhlásil generálny tajomník FDP Volker Wissing. Zároveň zdôraznil, že nebudú prebiehať "nijaké paralelné rokovania" s CDU/CSU.



Rokovania SPD, FDP a Zelených sú naplánované na tri dni počas budúceho týždňa - pondelok, utorok dopoludnia a piatok. Prerušené budú preto, že kandidát SPD na kancelára Olaf Scholz, ktorý je ministrom financií, sa od utorka do štvrtka zúčastní na zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) v Spojených štátoch. Wissing dodal, že strany sa nedohodli na tom, kedy sa rokovania skončia.