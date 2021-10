SPD navrhla na post predsedníčky Spolkového snemu Bärbel Basovú

Berlín 20. októbra (TASR) - Novou predsedníčkou nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) by sa mala stať podpredsedníčka parlamentnej frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Bärbel Basová. Do tejto funkcie ju navrhlo vedenie strany, uviedla v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia poslaneckého klubu SPD.



Návrh šéfa frakcie SPD Rolfa Mützenicha jednomyseľne podporilo aj predsedníctvo strany, čo potvrdil jeden z jeho hovorcov. Po tom, ako nomináciu 53-ročnej Basovej schváli i samotná frakcia, mohla by byť do tejto funkcie zvolená 26. októbra na ustanovujúcom zasadnutí nového Spolkového snemu, ktorého 736 členov vzišlo zo septembrových volieb.



Basová, ktorá je členkou dolnej komory nemeckého parlamentu od roku 2009, by na poste šéfa Bundestagu nahradila bývalého ministra financií Wolfganga Schäubleho z konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Schäuble musí po štyroch rokoch tento post opustiť po tom, čo blok CDU/CSU skončil vo voľbách druhý za SPD.



Predseda Bundestagu patrí v Nemecku spolu s prezidentom a predsedom vlády k najvyššie postaveným predstaviteľov štátu. Do funkcie ho volia poslanci a jeho najdôležitejšou úlohou je vedenie plenárnych zasadnutí. Túto pozíciu obvykle obsadzuje najväčšia parlamentná frakcia – v tomto prípade SPD, ktorá vo voľbách z 26. septembra zvíťazila. Ostatné strany si rozdelia posty podpredsedov parlamentu.



Denník Die Welt napísal, že výber kandidáta na tento post bol náročný, pretože sociálni demokrati chceli bezpodmienečne zabrániť tomu, aby boli všetky najvyššie štátne funkcie vrátane postu prezidenta, predsedov oboch komôr parlamentu a kancelára obsadené výlučne mužmi. Hoci je podiel žien vo frakcii SPD pomerne vysoký (42 percent), mnohé z nich sú ešte primladé alebo sa poslankyňami stali po prvý raz. Ak sa Basová stane predsedníčkou Bundestagu, pôjde o tretiu ženu na tomto poste.