SPD oznámi rozhodnutie o vylúčení bývalého kancelára Schrödera

Hannover 8. augusta (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) v pondelok oznámi rozhodnutie o možnom vylúčení bývalého spolkového kancelára Gerharda Schrödera zo svojich radov. Dôvodom sú jeho väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje tlačová agentúra DPA.



Návrh na vylúčenie bývalého predsedu strany podalo 17 rôznych miestnych organizácií strany. Arbitrážny výbor v severonemeckom meste Hannover rozhoduje o jeho vylúčení už niekoľko týždňov. Samotný Schröder sa na pojednávaniach nezúčastnil a neposlal na ne ani svojho právnika. Proti rozhodnutiu arbitrážneho výboru sa možno odvolať do dvoch týždňov.



Niekdajší kancelár, ktorý tento úrad zastával v rokoch 1998-2005, je dlhodobo kritizovaný pre svoju angažovanosť v ruských štátnych spoločnostiach a blízke kontakty s Vladimirom Putinom. Po februárovej ruskej invázii na Ukrajinu sa zvýšil tlak na Schrödera, aby sa od ruského prezidenta dištancoval. Schröder až v máji oznámil, že odíde z dozornej rady ruského energetického gigantu Rosnefť a odmietol nomináciu na miesto v dozornej rade ďalšej ruskej spoločnosti Gazprom.



V nedávnom rozhovore pre stanicu RTL sa 78-ročný exkancelár opäť odmietol dištancovať sa od ruského lídra. Vyslovil sa aj za to, aby sa uviedol do prevádzky dokončený plynovod Nord Stream 2 v Baltskom mori, čo sa odložilo po ruskej invázii na Ukrajinu.