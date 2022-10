SPD podľa exit pollov zvíťazila vo voľbách v Dolnom Sasku

Hannover 9. októbra (TASR) - Vládnuca Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) podľa exit pollov získala najviac hlasov v nedeľňajších voľbách do krajinského parlamentu v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Kandidátom SPD je úradujúci premiér Dolného Saska Stephan Weil. Ten na základe údajov televíznych staníc ARD a ZDF získal podporu 32,5 až 33,5 percenta. Na druhom mieste je podľa ZDF Kresťanskodemokratická únia (CDU) s 28 percentami a treťou najsilnejšou stranou sú Zelení (14,1 percenta).



Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) získala podľa predbežných výsledkov 11,4 percenta hlasov. Zelení a AfD si v porovnaní s voľbami v roku 2017 výrazne polepšili, píše DPA.



Slobodná demokratická strana (FDP) získala podľa exit pollov päť percent hlasov a môže sa stať, že sa jej nepodarí dostať sa do krajinského parlamentu - na čo je potrebných minimálne päť percent hlasov-, konštatuje DPA. Táto strana je súčasťou nemeckej vládnej koalície spolu s SPD a Zelenými.



V Dolnom Sasku je v súčasnosti pri moci koalícia SPD a CDU na čele s krajinským premiérom Stephanom Weilom. Jeho najväčším súperom bol v nedeľu kandidát CDU Berd Althusmann, napísal na svojej webovej stránke týždenník Die Zeit. Hlavnou témou volebnej kampane bola energetická kríza.



Volebné miestnosti boli otvorené do 18.00 h miestneho času. V tejto spolkovej krajine je takmer 6,1 milióna oprávnených voličov, píše Die Zeit.