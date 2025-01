SPD potvrdila Olafa Scholza ako kandidáta strany na post kancelára

Berlín 11. januára (TASR) – Nemecká stredoľavá Sociálnodemokratická strana (SPD) v sobotu potvrdila súčasného kancelára Olafa Scholza ako volebného lídra strany, ktorý ju povedie vo februárových voľbách do spolkového parlamentu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Scholz bol zvolený vo verejnej voľbe veľkou väčšinou prítomných delegátov počas zjazdu strany v Berlíne. Proti hlasovalo iba niekoľko kandidátov. Verejná voľba podľa DPA tradične slúži ako "barometer", ktorý má preukázať šírku podpory kandidáta. Tradične sa volí zdvihnutím ruky alebo vstaním z miesta.



Strana Scholza nominovala ako kandidáta na kancelára v novembri po búrlivej diskusii. Jedným z ľudí, o ktorých sa podľa DPA uvažovalo ako o potenciálnom náhradníkovi súčasného kancelára bol minister obrany Boris Pistorius, ktorý sa podľa DPA teší výrazne väčšej popularite ako Scholz.



Popularita súčasného kancelára i strany utrpela po porážke SPD v júnových voľbách do európskeho parlamentu tvrdý úder, ktorý v novembri vyústil do rozpadu vládnej koalície, pripomína DPA.



Vedenie strany odôvodnilo verejnú voľbu tým, že politik teraz kandiduje ako úradujúci kancelár, nie ako vyzývateľ, ako tomu bolo v roku 2021, keď bol zvolený za kancelára prvý raz. O kandidátovi sa vtedy pre pandémiu ochorenia Covid-19 rozhodovalo v tajnej online voľbe. Scholz získal 96,2 percenta hlasov, dodáva DPA.