SPD pre výroky o Ukrajine neuvažuje o výmene ministra obrany Zůnu
Zůna v piatok predstavil víziu ďalšieho smerovania svojho rezortu, jeho prioritou má byť protivzdušná obrana.
Autor TASR
Praha 22. decembra (TASR) - Strana SPD neuvažuje o výmene nového českého ministra obrany Jaromíra Zůnu pre jeho výroky o pokračovaní podpory Ukrajine či nákupe amerických stíhačiek F-35. Pred pondelňajším rokovaním koaličnej rady to uviedol šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, píše TASR podľa správy správy portálu iDnes.cz.
„Myslím, že kreslo pána Zůnu je pevné. Vôbec o tom neuvažujeme, pán Zůna je tam štyri dni aj s cestou,“ uviedol Fiala v reakcii na Zůnovu piatkovú tlačovú konferenciu. Nového ministra sa v pondelok zastal i český prezident Petr Pavel.
Zůna v piatok predstavil víziu ďalšieho smerovania svojho rezortu, jeho prioritou má byť protivzdušná obrana. Zdôraznil, že Česko stojí na strane Ukrajiny a agresorom je Rusko. Podľa Zůnu tiež bude jeho ministerstvo pokračovať v strategických modernizačných projektoch vrátane nákupu amerických stíhačiek F-35 a neskončí sa pravdepodobne ani česká muničná iniciatíva.
Podľa portálu iDnes.cz Zůnove slová počas víkendu nahnevali niektorých priaznivcov SPD. Hnutie sa totiž k uvedeným témam stavia dlhodobo kriticky.
