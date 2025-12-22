Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SPD pre výroky o Ukrajine neuvažuje o výmene ministra obrany Zůnu

Na snímke zľava český minister obrany Jaromír Zůna preberá od prezidenta ČR Petra Pavla poverenie riadiť rezort obrany počas vymenovania členov novej českej vlády premiéra Andreja Babiša. Praha, 15. decembra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Zůna v piatok predstavil víziu ďalšieho smerovania svojho rezortu, jeho prioritou má byť protivzdušná obrana.

Autor TASR
Praha 22. decembra (TASR) - Strana SPD neuvažuje o výmene nového českého ministra obrany Jaromíra Zůnu pre jeho výroky o pokračovaní podpory Ukrajine či nákupe amerických stíhačiek F-35. Pred pondelňajším rokovaním koaličnej rady to uviedol šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, píše TASR podľa správy správy portálu iDnes.cz.

„Myslím, že kreslo pána Zůnu je pevné. Vôbec o tom neuvažujeme, pán Zůna je tam štyri dni aj s cestou,“ uviedol Fiala v reakcii na Zůnovu piatkovú tlačovú konferenciu. Nového ministra sa v pondelok zastal i český prezident Petr Pavel.

Zůna v piatok predstavil víziu ďalšieho smerovania svojho rezortu, jeho prioritou má byť protivzdušná obrana. Zdôraznil, že Česko stojí na strane Ukrajiny a agresorom je Rusko. Podľa Zůnu tiež bude jeho ministerstvo pokračovať v strategických modernizačných projektoch vrátane nákupu amerických stíhačiek F-35 a neskončí sa pravdepodobne ani česká muničná iniciatíva.

Podľa portálu iDnes.cz Zůnove slová počas víkendu nahnevali niektorých priaznivcov SPD. Hnutie sa totiž k uvedeným témam stavia dlhodobo kriticky.
