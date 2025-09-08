< sekcia Zahraničie
SPD predstavilo program, chce byť vo vláde a vrátiť Česku prosperitu
Vláda pod vedením premiéra Petra Fialu priviedla podľa Okamuru Česko do krízy.
Autor TASR
Praha 8. septembra (TASR) - České opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ktoré vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR kandiduje v neformálnej koalícii so stranami Slobodní, Trikolóra a Právo Rešpekt Odbornosť (PRO), v pondelok predstavilo svoj program a odštartovalo horúcu fázu svojej predvolebnej kampane. Podľa predsedu hnutia Tomia Okamuru ľuďom prinesie lacné energie, potraviny či bývanie a vysoké platy a dôchodky. Zdôraznil, že chcú byť súčasťou vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Vláda pod vedením premiéra Petra Fialu priviedla podľa Okamuru Česko do krízy. SPD spolu s ďalšími stranami má podľa jeho slov plán, ako krajine vrátiť prosperitu a hrdosť. „Akonáhle vstúpime do vlády, začneme presadzovať opatrenia, ktoré znížia ceny energií... presadíme tiež spravodlivé ceny českých potravín, ukončíme kartely zahraničných reťazcov, ochránime českých poľnohospodárov a začneme obnovovať sebestačnosť u základných potravín,“ avizoval šéf SPD. Chcú tiež zaistiť dostupné bývanie či obnoviť domácu výrobu liekov.
Ak by sa dostali do vlády, chcú sa tiež zasadiť o koniec emisných povoleniek či predĺženie výroby uhoľných elektrární. Plánujú zoškrtať 60 miliárd korún (2,5 miliardy eur) zbytočných výdavkov a zrušiť zbytočné úrady. Odmietajú zavedenie eura a chcú školstvo bez plošnej inklúzie, vyučovania o genderi, LGBT+ a bez prítomnosti politických neziskových organizácii, zato s vlasteneckou výchovou.
„Zásadným bodom nášho programu je prijatie zákona o všeobecnom referende... chceme ľuďom túto moc vrátiť. Nechceme, aby sa o najdôležitejších otázkach ich budúcnosti rozhodovalo v politických kuloároch a zákulisí, ale aby o tom v referende rozhodli sami občania,“ zdôraznil predseda strany PRO Jindřich Rajchl.
Ak bude budúca vláda presadzovať tento program, Česi budú mať podľa Okamuru lacné energie, potraviny, lieky aj bývanie a tiež vysoké platy a dôchodky. „Program SPD je plánom na obnovu hrdosti a prosperity, ktorý našim ľuďom prinesie spravodlivosť, istotu a dôstojný život,“ dodal šéf SPD.
Okamura a jeho hnutie čelia od začiatku augusta obžalobe za podnecovanie k nenávisti. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z vlaňajšej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Politikovi v prípade preukázania viny hrozia až tri roky väzenia a hnutiu v krajnom prípade zákaz činnosti. Okamura stíhanie spája s vládnou koalíciou, ktorá sa podľa neho snaží kriminalizovať opozičné názory.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
