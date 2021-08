Sociálnodemokratická strana Nemecka v prieskume predbehla Zelených

Berlín 18. augusta (TASR) - Podpora Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa necelých šesť týždňov pred parlamentnými voľbami zvýšila o dva percentuálne body na úroveň 21 percent, vďaka čomu predbehla Zelených a dostala sa na druhé miesto. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Forsa, ktorého výsledky boli zverejnené v stredu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podpora Zelených, ktorých vedie kandidátka na funkciu kancelárky Annalena Baerbocková, klesla oproti minulému týždňu o jeden percentuálny bod na 19 percent.



SPD je podľa prieskumu len dva percentuálne body za Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej. Konzervatívci pod vedením kandidáta na kancelára Armina Lascheta dosiahli v aktuálnom prieskume 23-percentnú podporu. Ešte v júni by ich pritom volilo 28-30 percent opýtaných. V ostatných voľbách v roku 2017 získal blok CDU/CSU 30,2 percenta hlasov.



Reuters konštatuje, že ide dosiaľ najmenší rozdiel medzi CDU a SPD čo sa týka podpory voličov od marca 2017. Sociálnym demokratom vtedy dočasne pomohla nominácia Martin Schulza na post kancelára.



Aktuálny vývoj otvára rozličné možnosti na vytvorenie budúcej koalície. Vláda Zelených a CDU/CSU, ktorá sa ešte pred niekoľkými týždňami javila ako preferovaný scenár, sa v súčasnosti zdá byť menej pravdepodobnou.



Blok CDU/CSU po voľbách v roku 2017 vytvoril koalíciu s SPD. Spolkovou kancelárkou zostala Angela Merkelová, pre ktorú to bolo už štvrté volebné obdobie v tejto funkcii za sebou. V tohtoročných voľbách do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa budú konať 26. septembra, sa však už o ďalšie funkčné obdobie po 16 rokoch vlády uchádzať nebude.



Za Olafa Scholza, ministra financií a kandidáta SPD na spolkového kancelára, by v prípade priamej voľby predsedu vlády hlasovalo podľa prieskumu zhruba 29 percent opýtaných. Scholz vedie o 17 percentuálnych bodov pred Laschetom, ktorého popularite uškodil nedávny incident, keď sa počas júlového prejavu prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera venovanému ničivým povodniam v Nemecku nepatrične smial. Spolupredsedníčka Zelených Baerbocková má 15-percentnú podporu voličov.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke 2501 respondentov v dňoch 10. - 16. augusta.