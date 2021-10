Laschet: SPD, Zelení a FDP sa nezaujímajú o zahraničnú politiku

Berlín 21. októbra (TASR) - Chýbajúci záujem o zahraničnú politiku vyčíta šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet trojici strán, ktoré aktuálne v Nemecku rokujú o zostavení budúcej koaličnej vlády. Vyjadril sa tak pre štvrtkové vydanie novín Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"To, že sa nikto nezaujíma o krehkú Európu, bolo znepokojivé už počas volebného boja a teraz počas formovania vlády je to šokujúce," uviedol Laschet v súvislosti s rokovaniami sociálnych demokratov (SPD), Zelených a liberálov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP).



Laschet, ktorého únia CDU/CSU postavila ako svojho kandidáta na nového kancelára, tvrdí, že práve v spojitosti s klimatickou politikou potrebuje Nemecko silnú zahraničnú politiku, "ktorá k tejto téme strategicky pristupuje aj na celom svete". Laschet uviedol, že v rámci svojho mandátu v Spolkovom sneme sa chce venovať práve takýmto globálnym a europolitickým otázkam.



Laschet kritizoval, že v dokumente o začatí koaličných rokovaní, ktorý minulý týždeň predstavili SPD, Zelení a FDP po ukončení prvotných sondážnych rozhovorov, sa plány v oblasti zahraničnej a európskej politiky nachádzajú až na poslednom, desiatom mieste. Zaviazali sa napríklad k posilneniu "strategickej suverenity Európy", navýšeniu spolupráce národných armád jednotlivých štátov a vyjadrili tiež svoju podporu NATO a bezpečnosti Izraela.



Už počas predvolebnej kampane navyše opakovane ohlasovali prísnejší postoj k otázkam ľudských a občianskych práv v zahraničnej politike, ako aj v prípade výstavby plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), približuje denník Die Welt.



Laschet v rozhovore označil, že je správne ponechať možnosť vytvorenia nového vládneho kabinetu pod vedením Únie CDU/CSU naďalej otvorenú. Poznamenal, že FDP a Zelení vyjadrili "viditeľnú otvorenosť" viesť sondážne rokovania s CDU. "To sa potom skomplikovalo chybami zo strany Únie," priznal. Kritizoval tiež predvolebnú stratégiu únie. Označil za chybu, že "nemali nijaké jasné spoločenské posolstvo". To, že CDU stratila mnoho voličov, najmä starších, ktorí prešli k SPD, podľa Lascheta ukázalo, že CDU a CSU spoločensko-politické témy "zdôrazňovali len veľmi málo". Dodal, že práve on by mohol byť kandidátom, ktorý by tieto témy zastupoval.