Vedci: Špeciálne výhody pitia kávy nespôsobuje iba kofeín

Londýn 3. júla (TASR) - Bez kávy si milióny ľudí na celom svete nevedia predstaviť začiatok dňa, pretože ich robí bdelejšími. Vedci však skúmali, či povzbudivý účinok kávy závisí len od kofeínu, alebo či sú v hre aj ďalšie faktory. TASR o tom informuje podľa denníka The Independent.



Zatiaľ čo kofeín posilňuje oblasti mozgu, vďaka ktorým sa človek cíti viac bdelý, káva priniesla pozitívne účinky aj pre oblasti mozgu, ktoré ovplyvňujú pracovnú pamäť a cielené správanie. Potvrdzuje to štúdia vedcov z Univerzity v Minho v Portugalsku, ktorú zverejnili v časopise Frontiers in Behavioral Neuroscience.



Ľudí, ktorí bežne pijú minimálne jednu šálku kávy denne, požiadali, aby nepili kofeínové nápoje najmenej tri hodiny pred testom. Potom zozbierali ich sociálne a demografické údaje a podstúpili dve krátke MRI vyšetrenia mozgu. Jedno vyšetrenie pred a druhé hodinu po vypití štandardizovanej šálky kávy alebo užití kofeínu.



Ukázalo sa, že konzumácia kávy aj kofeínu znížila nervovú konektivitu v mozgovej aktivite, ktorá sa podieľa na procesoch sebapoznávania a sebareflexie. Podľa vedcov to naznačuje, že ľudia boli viac pripravení prejsť od odpočinku k práci na úlohách.



Pitie kávy zvýšilo konektivitu v nervovej sieti mozgu, ktorá kontroluje videnie a ďalšie časti zapojené do pracovnej pamäte, poznávania a cieleného správania. Tieto účinky nezistili u účastníkov testu, ktorí užívali iba kofeín.



"Subjekty boli po káve pripravenejšie na akciu a pozornejšie na vonkajšie podnety," povedala spoluautorka štúdie Maria Picóová-Pérezová.



"Existuje všeobecné očakávanie, že káva zvyšuje bdelosť a psychomotorické fungovanie. Keď lepšie pochopíme tieto mechanizmy, môžeme skúmať faktory, ktoré ho môžu ovplyvňovať, a dokonca aj potenciálne výhody tohto mechanizmu," vysvetlil spoluautor štúdie Nuno Sousa.