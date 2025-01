Špeciálny vyšetrovateľ Trumpových prípadov Jack Smith sa vzdal funkcie

Washington 12. januára (TASR) - Špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith, ktorý stíhal zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa v sobotu rezignoval na svoju funkciu odišiel z ministerstva spravodlivosti. Vyplýva to z písomného vyhlásenia prokuratúry. O zámere odstúpiť ešte pred Trumpovou inauguráciou Smith informoval už v minulosti. TASR píše podľa agentúr AFP a AP.



"Špeciálny vyšetrovateľ dokončil svoju prácu a 7. januára 2025 predložil svoju záverečnú utajovanú správu a 10. januára odišiel z ministerstva," uvádza sa v dokumente predloženom americkej okresnej sudkyni Aileeny Cannonovej. Podpísaní predstavitelia ju v ňom vyzývajú, aby nepredĺžila svoje minulotýždňové nariadenie blokujúce zverejnenie Smithovej záverečnej správy.



Cannonová v najbližšom čase opätovne rozhodne, či ponechá v platnosti nariadenie nezverejniť Smithovu správu v dvoch Trumpových trestných prípadoch.



Prvým je vyšetrovanie Trumpa v súvislosti s jeho účasťou pri útoku davu na Kapitol 6. januára 2021. Trumpovi sympatizanti chceli útokom zmariť oficiálny proces potvrdenia volebného víťazstva Joea Bidena. Trump bol v tomto prípade obvinený zo zločineckého sprisahania.



Druhý trestný prípad voči Trumpovi sa týkal dokumentov, ktoré si po skončení predchádzajúceho funkčného obdobia odniesol z Bieleho domu do svojej súkromnej rezidencie Mar-a-Lago na Floride a odmietal ich odovzdať úradom, kým uňho FBI v lete 2022 nevykonala domovú prehliadku.



V oboch prípadoch Smith stiahol obvinenia voči Trumpovi po jeho zvolení v novembrových prezidentských voľbách. Odvolal sa pritom na dlhoročnú prax amerického ministerstva spravodlivosti, že prezidenti USA sú počas výkonu funkcie chránení pred trestným stíhaním.



Napriek zrušeniu obvinení sa však podľa AP očakávalo, že Smithovu vyšetrovaciu správu zverejní ministerstvo spravodlivosti v posledných dňoch mandátu odchádzajúceho prezidenta Joea Bidena. Federálna sudkyňa Cannonová vymenovaná Trumpom počas jeho prvého funkčného obdobia však vyhovela žiadosti obhajoby a dočasne pozastavila zverejnenie správy.



Podľa sudkyne by zverejnenie poškodilo dve osoby, ktorým nezrušili obvinenie v prípade tajných dokumentov, Trumpovmu komorníkovi Waltovi Nautovi a správcovi jeho floridského sídla Mar-a-Lago Carlosovi De Oliveirovi.