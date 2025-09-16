< sekcia Zahraničie
Špekulácie, že dron nad Varšavou bol špionážny, sa zatiaľ nepotvrdili
Dron, ktorý sa objavil v pondelok večer nad chránenou oblasťou, zneutralizovala Služba ochrany štátu (SOP).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 16. septembra (TASR) - Špekulácie, že dron zneškodnený nad budovami poľskej vlády vo Varšave bol súčasťou rozsiahlej špionážnej akcie, sa zatiaľ nepotvrdili. Informoval o tom v utorok hovorca hovorca koordinačného centra špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu TVN24.
„Dementujeme fámy, že je to nejaká masová špionážna akcia. V tomto štádiu to nikto nemôže jednoznačne potvrdiť,“ vyhlásil Dobrzyňski.
Dron, ktorý sa objavil v pondelok večer nad chránenou oblasťou, zneutralizovala Služba ochrany štátu (SOP). Pri zásahu zadržali 21-ročného občana Ukrajiny a 17-ročnú Bielorusku. Podľa Dobrzyňského príslušníci SOP rýchlo zasiahli, zadržali osoby podozrivé z riadenia zariadenia a odovzdali ich polícii, ktorá vedie ďalšie úkony.
Na preverovaní prípadu spolupracuje aj Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW), ktorá zisťuje motívy konania zadržaných. „Sú to mladí ľudia, možno to vyplynulo z ľahostajnosti, možno z nevedomosti, možno z toho, že chceli urobiť nejaký film,“ dodal hovorca.
Premiér Donald Tusk ešte v pondelok večer oznámil, že bezpečnostné zložky dron nad chránenou oblasťou úspešne zneškodnili.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Dementujeme fámy, že je to nejaká masová špionážna akcia. V tomto štádiu to nikto nemôže jednoznačne potvrdiť,“ vyhlásil Dobrzyňski.
Dron, ktorý sa objavil v pondelok večer nad chránenou oblasťou, zneutralizovala Služba ochrany štátu (SOP). Pri zásahu zadržali 21-ročného občana Ukrajiny a 17-ročnú Bielorusku. Podľa Dobrzyňského príslušníci SOP rýchlo zasiahli, zadržali osoby podozrivé z riadenia zariadenia a odovzdali ich polícii, ktorá vedie ďalšie úkony.
Na preverovaní prípadu spolupracuje aj Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW), ktorá zisťuje motívy konania zadržaných. „Sú to mladí ľudia, možno to vyplynulo z ľahostajnosti, možno z nevedomosti, možno z toho, že chceli urobiť nejaký film,“ dodal hovorca.
Premiér Donald Tusk ešte v pondelok večer oznámil, že bezpečnostné zložky dron nad chránenou oblasťou úspešne zneškodnili.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)