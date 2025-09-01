Šperky za 10 miliónov si schoval v slipoch, policajti ho však ODHALILI

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. september 2025
Počas ich prehliadky policajti zistili, že jeden z mužov má v skrýši v slipoch luxusné hodinky Rolex a mnoho šperkov - medzi nimi náhrdelník v odhadovanej hodnote päť miliónov eur.

Paríž 1. septembra (TASR) - Francúzska polícia vyšetruje prípad krádeže luxusných šperkov v hodnote 10 miliónov eur, ktoré jeden z páchateľov ukryl vo svojej spodnej bielizni. V pondelok o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.

Podľa denníka Le Parisien polícia zadržala dvojicu podozrivých minulú sobotu 30. augusta počas rutinnej kontroly na železničnej stanici Gare de Lyon. Zadržaní - jeden z nich je maloletý - sú totiž polícii známi už dávnejšie.

Počas ich prehliadky policajti zistili, že jeden z mužov má v skrýši v slipoch luxusné hodinky Rolex a mnoho šperkov - medzi nimi náhrdelník v odhadovanej hodnote päť miliónov eur, náušnice za viac než dva milióny eur a prsteň za milión eur.

Podozriví sa policajtom snažili vysvetliť pôvod týchto luxusných šperkov. Policajti však vzápätí v ich kufri objavili aj uhlovú brúsku, uviedla prokuratúra s tým, že jeden zo zadržaných mal pri sebe nôž.

Vyšetrovatelia sa snažia vypátrať majiteľa týchto šperkov a zistiť, za akých okolností sa dostali do rúk dvojice podozrivých.
