Speváčka Bonnie Tyler sa zotavuje po urgentnej operácii v Portugalsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Lisabon 7. mája (TASR) - Waleská popová speváčka Bonnie Tyler sa zotavuje po úspešnej urgentnej operácii v meste Faro na juhu Portugalska, uvádza sa v stredajšom vyhlásení na jej oficiálnej webovej stránke, píše TASR.

S veľkým zármutkom oznamujeme, že Bonnie bola prijatá do nemocnice vo Faro v Portugalsku, kde má domov, na urgentnú operáciu čriev. Operácia prebehla dobre a Bonnie sa teraz zotavuje. Vieme, že celá jej rodina, priatelia a fanúšikovia budú touto správou znepokojení a budú jej priať úplné a rýchle zotavenie,“ píše sa vo vyhlásení.

Sedemdesiatštyriročná rodáčka z Walesu, vlastným menom Gaynor Hopkinsová, sa preslávila v 70. a 80. rokoch minulého storočia megahitmi It's a Heartache, Holding Out for a Hero alebo Total Eclipse of the Heart.

Speváčka má naplánované koncerty na Malte 22. mája, v Nemecku 30. mája, v českej obci Třebívlice 6. júna a v maďarskom Segedíne 11. júna.
