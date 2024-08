Speváčka Dionová kritizovala Trumpovo neoprávnené použitie jej piesne

Washington 11. augusta (TASR) - Tím kanadskej speváčky Céline Dionovej v sobotu kritizoval bývalého prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa za "neoprávnené" použitie speváčkinej piesne "My Heart Will Go On" na zhromaždení v Montane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice BBC.



Pieseň s videoklipom zaznela v piatok na zhromaždení republikánskeho prezidentského kandidáta v meste Bozeman v štáte Montana.



"V žiadnom prípade nie je toto použitie povolené a Céline Dionová neschvaľuje toto ani žiadne podobné použitie," uvádza sa v príspevku na Dionovej účte na sieti Instagram.



Päťnásobná držiteľka hudobných cien Grammy je známa najmä vďaka tejto piesni z roku 1997, ktorá bola titulnou piesňou filmu Titanic. Speváčka údajne odmietla vystúpiť na inaugurácii Trumpa v januári 2017, píše Reuters.



Umelci a skupiny vrátane Neila Younga, Queen a Rolling Stones sa v minulosti sťažovali na to, že Trump použil ich piesne na predvolebných zhromaždeniach.



Podľa BBC z právneho hľadiska americkí politici nepotrebujú vždy priame povolenie od umelcov na použitie ich tvorby. Volebné tímy politikov môžu kúpiť licenčné balíky od organizácií na ochranu hudobných práv, ktoré im poskytujú legálny prístup k viac ako 20 miliónom skladieb. Umelci však majú právo svoju hudbu odstrániť z tohto zoznamu.