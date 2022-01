Speváčka Joni Mitchellová sa pridala k protestu proti Spotify

New York 29. januára (TASR) - Speváčka a skladateľka Joni Mitchellová v piatok oznámila, že požiadala o stiahnutie všetkej svojej hudby zo streamovacej služby Spotify. Zo solidarity sa pripojila k legendárnemu hudobníkovi Neilovi Youngovi, ktorý spustil protest proti tejto službe za to, že dáva výsadný priestor autorovi podcastov Joeovi Roganovi. Ten podľa muzikanta šíri nebezpečné dezinformácie o vakcínach proti koronavírusu.



Správu v sobotu priniesla tlačová agentúra AP.



Kanaďanka Mitchellová, ktorá tak ako Young žije v americkej Kalifornii a najväčší úspech mala v 70. rokoch 20. storočia, sa ako prvá z popredných hudobníkov pridala k Youngovmu protestu.



"Nezodpovední ľudia šíria klamstvá, ktoré pripravujú iných o život," uviedla Mitchellová v piatok v odkaze zverejnenom na jej webovej stránke. "V tejto veci som solidárna s Neilom Youngom a s vedcami a zdravotníkmi po celom svete," dodala. Young začal protest tento týždeň.



Spotify po Youngovom kroku uviedol, že uplatňuje politiku odstraňovania zavádzajúceho obsahu zo svojej platformy a od začiatku pandémie odstránil už vyše 20.000 podcastových epizód súvisiacich s ochorením COVID-19.



Služba sa však vôbec nevyjadrila ku komikovi Joeovi Roganovi, ktorého podcast "The Joe Rogan Experience" je stredobodom tohto sporu.



Rogan urobil minulý mesiac rozhovor s Robertom Maloneom, špecialistom na nákazlivé choroby, ktorého na Twitteri zakázali pre šírenie dezinformácií o covide.



Rogan je jednou z najväčších hviezd streamovacej služby Spotify - tá s ním uzatvorila zmluvu, ktorá mu môže priniesť zisky vo výške viac ako 100 miliónov dolárov.



Young vyzval umelcov, aby sa k nemu a jeho kroku pripojili. Hoci Mitchellová (78) v súčasnosti netvorí hity, stránka tejto rodenej Kanaďanky na Spotify informovala, že jej hudbu tam počúva mesačne 3,7 milióna ľudí. Jej skladby `"Big Yellow Taxi" a "A Case of You" boli obe na platforme streamované vyše 100 miliónov ráz.



Young v piatok na svojom webe napísal: "Keď som odišiel zo Spotify, cítim sa lepšie."