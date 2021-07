Speváčku Shakiru budú zrejme súdiť za daňové podvody

Barcelona 29. júla (TASR) - Vyšetrujúci sudca v španielskom meste Barcelona oznámil, že existujú "dostatočné indície“ na to, aby sa začal súdny proces s kolumbijskou popovou speváčkou Shakirou spojený s daňovými únikmi. Podľa prokuratúry speváčka v rokoch 2012-14 nezaplatila v Španielsku na daniach viac než 14,5 milióna eur. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na španielske médiá.



Ak sa nedosiahne mimosúdna dohoda, Shakira by podľa denníka La Vanguardia mohla skončiť na lavici obžalovaných, pričom by jej v prípade odsúdenia hrozilo väzenie. Známa 44-ročná speváčka obvinenie odmieta.



Podľa žaloby Shakira v danom období uvádzala pre daňové účely ako svoje oficiálne miesto pobytu Bahamy, ale v skutočnosti žila v Španielsku so svojím partnerom, španielskym futbalistom Gerardom Piquém. Daňové sadzby sú na Bahamách omnoho nižšie ako v Španielsku.



Ľudia, ktorí v Španielsku strávia viac než šesť mesiacov v roku, sú považovaní za obyvateľov povinných platiť dane, pripomína DPA.



Shakira však opakovane zdôrazňovala, že v zmienených rokoch nebola trvalou obyvateľkou Španielska. Do Barcelony sa oficiálne presťahovala v roku 2015 po tom, ako mala s Piquém dve deti.