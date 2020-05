Spevák Bono sa dožíva 60 rokov

Dublin 10. mája (TASR) - Bono, frontman írskej rockovej skupiny U2, oslavuje v nedeľu svoje 60. narodeniny. Spevák však pre opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou má iba jednoduchú oslavu doma v kruhu rodiny, ale je spokojný, informovala webová stránka týždenníka The Irish Post.



"Beztak som chcel mať iba tiché narodeniny. Plánom bola dlhá prechádzka, niečo ako púť s rodinou. Ľudia sa teraz musia vzdať dôležitejších vecí, než sú narodeniny. Nekonajú sa svadby, pohreby. Som rád, že som sa dostal až sem. Som vďačný ľuďom, ktorí ma dostali tam, kde som, svojej skupine, priateľom a krajine, ktorá dala U2 skvelý život a umožnila nám byť užitočnými v týchto časoch," uviedol hudobník.



Bono, občianskym menom Paul Hewson, založil skupinu U2 so svojimi troma spoluhráčmi v roku 1976 v Dubline. Debutový album formácie vyšiel v roku 1980, dosiaľ ich skupina vydala celkovo 14. Bono ako člen U2 získal 22 cien Grammy a zoskupenie v roku 2005 uviedli do Rokenrolovej siene slávy.