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Spevák Chris Brown sa priznal k obvineniu z výtržníctva
Prokuratúra uviedla, že proti Brownovi nebude ďalej viesť konanie za závažnejšie obvinenia, ktorým v tomto prípade čelil.
Autor TASR
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Londýn 24. júla (TASR) - Americký spevák Chris Brown sa v piatok priznal k obvineniu z výtržníctva v súvislosti s údajným útokom na hudobného producenta v londýnskom nočnom klube spred viac než troch rokov. Prokuratúra uviedla, že proti Brownovi nebude ďalej viesť konanie za závažnejšie obvinenia, ktorým v tomto prípade čelil. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Brown (37) a jeho spoluobžalovaný Omololu Akinlolu (40) sa na súde v londýnskej štvrti Southwark priznali, že „použili alebo hrozili nezákonným násilím voči inej osobe a ich správanie ako celok by u osoby s primeranou silou... vyvolalo strach o jej osobnú bezpečnosť“.
Prokuratúra tvrdí, že obaja muži 19. februára 2023 napadli hudobného producenta Abeho Diawa v londýnskom nočnom klube Tape.
Brown aj Akinlolu vlani v júni pred tým istým súdom vyhlásili, že sú nevinní v prípade obvinenia z pokusu o spôsobenie ťažkého ublíženia na zdraví a z menej závažného obvinenia z napadnutia s následkom ublíženia na zdraví.
Prokurátorka Heidi Stonecliffeová počas piatkového pojednávania uviedla, že tieto obvinenia už nebudú predmetom súdneho konania.
Reuters uvádza, že Brown a Akinlolu budú odsúdení na tom istom súde 26. októbra.
Brown (37) a jeho spoluobžalovaný Omololu Akinlolu (40) sa na súde v londýnskej štvrti Southwark priznali, že „použili alebo hrozili nezákonným násilím voči inej osobe a ich správanie ako celok by u osoby s primeranou silou... vyvolalo strach o jej osobnú bezpečnosť“.
Prokuratúra tvrdí, že obaja muži 19. februára 2023 napadli hudobného producenta Abeho Diawa v londýnskom nočnom klube Tape.
Brown aj Akinlolu vlani v júni pred tým istým súdom vyhlásili, že sú nevinní v prípade obvinenia z pokusu o spôsobenie ťažkého ublíženia na zdraví a z menej závažného obvinenia z napadnutia s následkom ublíženia na zdraví.
Prokurátorka Heidi Stonecliffeová počas piatkového pojednávania uviedla, že tieto obvinenia už nebudú predmetom súdneho konania.
Reuters uvádza, že Brown a Akinlolu budú odsúdení na tom istom súde 26. októbra.