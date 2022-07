Spevák Harry Styles si zahral v thrilleri Neboj sa, zlatko

Bratislava 30. júla (TASR) - Medzinárodný filmový festival v Benátkach (31. 8. - 19. 9.) zverejnil tento týždeň značnú časť svojho filmového programu. V poradí 79. ročník podujatia uvedie v súťažnej sekcii Orizzonti slovenský film Obeť, v ostatných sekciách ponúkne viacero ďalších filmov, ktoré prídu do slovenských kín na jeseň. Je medzi nimi aj snímka Neboj sa, zlatko, ktorú tvorcovia označujú ako psychologický thriller. Jednu z hlavných úloh si v nej zahral populárny spevák Harry Styles.



Sympatická a obľúbená Alice, hlavná hrdinka príbehu, žije s manželom Jackom v utopickej experimentálnej komunite na americkom predmestí 50. rokov minulého storočia. Jej perfektný život sa však začína rozpadať a spod nablýskaného povrchu sa dostáva na svetlo sveta hrozivá realita. Nič nie je také, akým sa zdá, a Alice sa musí rozhodnúť, kam až dokáže zájsť, aby odhalila znepokojujúcu pravdu.







Snímku nakrútila režisérka Olivia Wilde, ktorú aj slovenskí diváci môžu poznať ako herečku z filmov Vymedzený čas, Rivali či Ona. "Vo svojej novinke si sama tiež zahrala a obsadila ju ďalšími známymi kolegami a kolegyňami. Ako hrdinka Alice sa predstaví Florence Pugh, ktorá si publikum získala presvedčivými výkonmi v tituloch Slnovrat, Malé ženy či Black Widow," priblížil Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film. "Úlohu manžela Jacka stvárni známy spevák Harry Styles, jedna z najväčších hviezd súčasného svetového šoubiznisu, ktorý sa už ako herec objavil vo vojnovej snímke Dunkirk či potitulkovej scéne komiksového veľkofilmu Eternals," dodal k snímke, v ktorej si ďalej zahrali napríklad Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) či Gemma Chem (Šialene bohatí Aziati, Eternals).



Filmový thriller Neboj sa, zlatko príde do slovenských kín 22. septembra.